Зеленский с Радой толкают страну в самую острую фазу пандемии – Савченко

30.03.2020, Киев, Игорь Петров

Депутаты напоминают маленьких детей, которые не знают, как выйти из сложившейся ситуации, и надеются на чью-то помощь.

Об этом в эфире канала NEWSONE заявила народный депутат Украины VIII созыва, экс-наводчица ВСУ Надежда Савченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас уже падение экономики, и это было еще до коронавируса. А коронавирус и действия правительства во время пандемии только усложнили и углубили его.

Когда я наблюдаю за тем, что происходит, я не нахожу вообще оправдания действиям власти. Они напоминают маленьких детей, которые не могут найти выхода из ситуации. Все неправильно. Начиная от обсервации людей. Людей с поездов и самолетов везут на обсервацию в центр Киева.

Другие страны разворачивают в выставочных центрах и других местах – вне городов полностью оснащенные оборудованием центры. И таких действий целый список. Я не знаю, для чего собираться Верховной Раде, кроме того, как перезаражать друг друга. У них нет четкого плана.

Сейчас – это в очередной раз людей посмешить, и в очередной раз мы от последствий этого поплачем. Люди уже давно привыкли выживать сами. Я не думаю, что они найдут людей, которые захотят взяться за то, чтобы выводить страну из кризиса. У нас будет дефолт.

И то, что президент страны не хочет этого замечать, делает нам только хуже. Не нужно говорить про рынок земли и про то, что МВФ нам поможет. Вы уже не маленькие дети. Вырастите, пожалуйста. Никто вам не поможет.. Через год мы не откроем рынок земли, а войдем в самую острую фазу пандемии», – резюмировала Савченко.