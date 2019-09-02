Зеленский с супругой закатили скандал из-за сыночка в элитной школе
Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена заставили журналистов выключить камеры и не снимать их сына Кирилла, который сегодня пошел в первый класс Новопечерской школы.
Соответствующая видеозапись опубликована интернет-ресурсом «Буквы».
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«Зачем вы моего сына снимаете?», – спросил Зеленский у оператора.
«Не-не, мы вас, можно?», – переспросил журналист.
«Не-не, зачем вы моего сына сына снимаете?, – повторил Зеленский.
«Хорошо, все, извините», – ретировался журналист.
После с требованием выключить камеру к журналистам подошла и супруга президента.
«Зеленский с кортежем привез своего сына в школу, вместе с женой бросались на журналистов и запрещали снимать видео! Объясните юристу Зеленскому, что нападение на журналиста предусматривает уголовную ответственность, а сам Зеленский и его семья стали публичными лицами. Не желаете, чтобы вас снимали, не надо было идти на первый звонок, который является публичным мероприятием. Или вообще, не надо было идти в президенты», – критикует президента автор интернет-сообщества «Русь-Украина».
Отметим, что образование в Новопечерской школе стоит более 300 тысяч гривен.
Спасибо!
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