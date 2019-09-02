02.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Скандал, СМИ, Украина
Просмотров:

Зеленский с супругой закатили скандал из-за сыночка в элитной школе

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена заставили журналистов выключить камеры и не снимать их сына Кирилла, который сегодня пошел в первый класс Новопечерской школы.

Соответствующая видеозапись опубликована интернет-ресурсом «Буквы».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Зачем вы моего сына снимаете?», – спросил Зеленский у оператора.

«Не-не, мы вас, можно?», – переспросил журналист.

«Не-не, зачем вы моего сына сына снимаете?, – повторил Зеленский.

«Хорошо, все, извините», – ретировался журналист.

После с требованием выключить камеру к журналистам подошла и супруга президента.

«Зеленский с кортежем привез своего сына в школу, вместе с женой бросались на журналистов и запрещали снимать видео! Объясните юристу Зеленскому, что нападение на журналиста предусматривает уголовную ответственность, а сам Зеленский и его семья стали публичными лицами. Не желаете, чтобы вас снимали, не надо было идти на первый звонок, который является публичным мероприятием. Или вообще, не надо было идти в президенты», – критикует президента автор интернет-сообщества «Русь-Украина».

Отметим, что образование в Новопечерской школе стоит более 300 тысяч гривен.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть