Зеленский сам понимает, что «Крымская платформа» ничего не изменит

23.08.2021 23:26 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

На саммите «Крымской платформы» не было сказано ничего нового в отношении Крыма, и сами организаторы этого мероприятия понимают, что никакого реального эффекта оно иметь не будет.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Крымская платформа» стала хорошо подготовленным пропагандистским мероприятием, с на удивление многочисленным представительством. Но ни в одном из выступлений не было никакого прорыва, ничего нового не прозвучало. Все эти декларации о совместных санкциях против России малоэффективны. Даже те, кто их выдвигает, мало верят в то, что эти санкции могут изменить ситуацию. Поэтому «Крымская платформа» неизбежно приведет в тупик – ничего нового уже придумать нельзя. В какой-то мере это подтвердил сам Зеленский своей нервной реакцией на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель, когда он сказал, что за словами Меркель не следуют серьёзные дела, и когда пытался спровоцировать её и просил журналиста задать вопрос о реальной военной помощи Украине. В этом отразилась ситуация вокруг «Крымской платформы». Зеленский сам понимает, что кроме того, что уже было сказано, ничего сказано на ней не будет. В определенной мере те тенденции, которые проявились на «Крымской платформе», проявились уже на встрече Зеленского с Меркель. И Меркель как заглавная фигура в каком-то смысле задала тональность «Крымской платформе», – сказал Александр Булавин.