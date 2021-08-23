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23.08.2021 23:26 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Политические репрессии, Провокации, Россия, Севастополь, Украина
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Зеленский сам понимает, что «Крымская платформа» ничего не изменит

Новости УкраиныНа саммите «Крымской платформы» не было сказано ничего нового в отношении Крыма, и сами...

На саммите «Крымской платформы» не было сказано ничего нового в отношении Крыма, и сами организаторы этого мероприятия понимают, что никакого реального эффекта оно иметь не будет.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Булавин.

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«Крымская платформа» стала хорошо подготовленным пропагандистским мероприятием, с на удивление многочисленным представительством. Но ни в одном из выступлений не было никакого прорыва, ничего нового не прозвучало.

Все эти декларации о совместных санкциях против России малоэффективны. Даже те, кто их выдвигает, мало верят в то, что эти санкции могут изменить ситуацию. Поэтому «Крымская платформа» неизбежно приведет в тупик – ничего нового уже придумать нельзя.

В какой-то мере это подтвердил сам Зеленский своей нервной реакцией на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель, когда он сказал, что за словами Меркель не следуют серьёзные дела, и когда пытался спровоцировать её и просил журналиста задать вопрос о реальной военной помощи Украине.

В этом отразилась ситуация вокруг «Крымской платформы». Зеленский сам понимает, что кроме того, что уже было сказано, ничего сказано на ней не будет. В определенной мере те тенденции, которые проявились на «Крымской платформе», проявились уже на встрече Зеленского с Меркель. И Меркель как заглавная фигура в каком-то смысле задала тональность «Крымской платформе», – сказал Александр Булавин.

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