Зеленский сам виноват: развязал войну с Россией, вместо того, чтобы договариваться – конгрессмен США

Анатолий Лапин.  
13.02.2024 16:57
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украина оспорила исторические требования России на свои исконные территории, а ее руководство вместо того, чтобы договариваться, развязало войну.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил конгрессмен Энди Биггс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина оспорила исторические требования России на свои исконные территории, а ее руководство вместо того,...

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«Я уже пару лет говорю, что Путин не хочет захватывать всю Украину. Что он хочет сделать – так это вернуть Крым и Донбасский регион. Это действительно то, чего они хотели, потому что именно это, по их мнению, было их историческим притязанием.

Украина оспорила это притязание, но вместо того, чтобы вести какие-то мирные переговоры, этот президент на самом деле является разжигателем войны и поощряет борьбу. Точно так же, как у нас есть члены Сената США – и даже в доме, поощряя драку. И у США на самом деле нет никакой цели. Никакого стратегического интереса», – заявил Биггс.

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