Зеленский считает, что Байден обезопасил его от майданов

03.09.2021 13:50 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Главный итог визита в Вашингтон для президента Украины Владимира Зеленского – это демонстрация того, что он рукопожатен в США и любой Майдан против него нелегитимен.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По мнению эксперта, все остальные итоги поездки для Зеленского – лишь ширма.

«Как раз этот момент того, что Соединенные Штаты готовы вести дела с Зеленским, он привез. Для него это главное. Все остальное – это вишенки на торте. Там пообщаться с Тимом Куком, Безосом, Маском, правительственные делегации, подписание по космосу, по «Энергоатому» – это прилагательное», – считает политолог.

«А ключевое – у него есть время и он продемонстрировал оппонентам, что он в Белом доме рукопожатен. А что это означает? То, что любой Майдан, который не акцентирован посольством США, он по определению контрафактный. В преддверии горячей политической осени, я думаю, это больше», – заявил Золотарев.