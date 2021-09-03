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03.09.2021 13:50 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, США, Украина
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Зеленский считает, что Байден обезопасил его от майданов

Новости УкраиныГлавный итог визита в Вашингтон для президента Украины Владимира Зеленского – это демонстрация того,...

Главный итог визита в Вашингтон для президента Украины Владимира Зеленского – это демонстрация того, что он рукопожатен в США и любой Майдан против него нелегитимен.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, все остальные итоги поездки для Зеленского – лишь ширма.

«Как раз этот момент того, что Соединенные Штаты готовы вести дела с Зеленским, он привез. Для него это главное. Все остальное – это вишенки на торте. Там пообщаться с Тимом Куком, Безосом, Маском, правительственные делегации, подписание по космосу, по «Энергоатому» – это прилагательное», – считает политолог.

«А ключевое – у него есть время и он продемонстрировал оппонентам, что он в Белом доме рукопожатен. А что это означает? То, что любой Майдан, который не акцентирован посольством США, он по определению контрафактный. В преддверии горячей политической осени, я думаю, это больше», – заявил Золотарев.

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