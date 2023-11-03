Зеленский сдал Украину за статус «любимой жены» Байдена»

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Владимир Зеленский будет последним президентом Украины в истории этой страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своей последней статье пишет председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

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Он обращает внимание, что Зеленский за свою политкарьеру только и делал, что сдавал позиции.

«Получив президентскую власть, Зеленский сразу уступил ее националистическим радикалам, переняв их риторику и повадки. Это было предательство своих избирателей, которые помогли ему стать президентом. Ведь избиратели видели в нем президента мира, прагматика и центриста, а получили наследника Бандеры, требующего развала России», – пишет Медведчук.

По его мнению, Зеленский испугался быть миротворцем, поскольку надо было противостоять внешним и внутренним силам, толкавшими Украину к войне.

«Зеленский быстро понял, что можно зарабатывать на войне, поскольку США начали с помощью него активно продавливать свои интересы в Европе, и стал активно эти интересы обслуживать. Фактически Зеленский сдал интересы не только Украины, но и ЕС с тем, чтобы стать «любимой женой» Байдена», – считает политик.

Он обращает внимание, что Зеленский сегодня сдает и ранее близких ему людей, в частности олигарха Игоря Коломойского, арестованного на Украине, а значит дела бывшего комика «очень плохи».

Автор убежден, что Зееленский «создал систему, которая его политически уничтожит, а возможно, и не только политически».

«Хорошо видно, что предательство — это политическое кредо Зеленского. Сегодня это отличительный стиль современной украинской политики, которая уничтожила национальную государственность. Ни одно государство никогда не держалось на предательстве. Зеленскому не удалось преодолеть вектор на предательство всех и вся, он уничтожил государство как таковое, создал преступную диктатуру нацизма и милитаризма, и потому он будет последним президентом страны, которую он так цинично предал», – прогнозирует Медведчук.