Зеленский сдал в иноземный ломбард украинскую «незалежность»

25.08.2020, Киев, Игорь Петров

Украине придется выполнять условия ратифицированного Верховной Радой меморандума с ЕС относительно макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро, которые предусматривают передачу иностранцам контроля над рядом госструктур.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Даниил Богатырёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Окончание осени и зима у нас будут тяжелыми – все действия, которые сейчас предпринимают «Слуги народа», Верховная Рада и правительство направлены на то, чтобы максимально отсрочить на конец года ту самую дыру в бюджете, о которой Шмыгаль недавно сказал, что ее нет, а есть дефицит в 300 миллиардов гривен.

Но дефицит и дыра – одно и то же. Поэтому сейчас «слуги» принимают подобные меморандумы, ратифицируют их, для того чтобы получить как можно больше кредитов, чтобы покрыть хотя бы частично этот дефицит и еще 2 месяца до выборов прожить более менее спокойно.

Что произойдет дальше? Дальше деньги закончатся, а условия, взятые на себя по этому меморандуму, необходимо будет выполнять. Среди этих условий прописан и контроль иностранных структур, участие их в комплектации судей, участие в подборе прокуроров, прописана ликвидация государственной фискальной службы, реформа таможни и налоговой под чутким руководством наших западных партнеров.

Мы же понимаем, в чьих интересах это все делается. Недавно у нас был праздник – День независимости Украины. На фоне подобных обязательств, которые берет на себя наше государство, боюсь, что эта независимость будет и дальше съеживаться и сужаться», – заключил Даниил Богатырев.