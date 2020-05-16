Зеленский сделает меджлисовцам приятно с огоньком

16.05.2020, Киев, Вадим Москаленко

К очередной годовщине высылки из Крыма по обвинению в сотрудничестве с гитлеровскими оккупантами здание Кабмина Украины в Киеве подсветят символикой запрещённого в РФ меджлиса.

Об этом в эфире радио «Крым.Реалии» заявил вице-премьер-министр «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вам первым даю инсайд: мы готовим проект совместно с представителями меджлиса. 17 или 18 мая вечером будет сделана подсветка, изображающая национальную символику Украины и крымско-татарского народа на правительственном здании. Это увидит весь мир, что правительство Украины солидарно с трагедией, которая случилась 18 мая много лет назад. Мы вместе мы едины.

Я призываю вас взять фотоаппараты, взять своих друзей и не нарушая правил карантина – это будет очень красивое световое решение. Я вас приглашаю, это будет очень знаково и правильно», – заявил Резников.

Ранее сами меджлисовцы неоднократно обвиняли власти Украины в том, что те не выполняют свое обещание записать в текст Конституции упоминание о даже виртуальной «крымско-татарской автономии». Против данного шага, как известно, выступали боевики «Азова» и другие группировки украинских националистов, настаивая на унитарном строе государства.