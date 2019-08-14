Зеленский сделал ход для «утешения своих болванов»

14.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

За последние пять лет в Российскую Федерацию переехали от пяти до шести миллионов граждан Украины.

Об этом в интервью «Московскому комсомольцу» заявил диреткор Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

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По его словам, указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении процедуры получения украинского гражданства для некоторых граждан РФ – это просто «не очень умный пиар-ход».

«Любой нормальный человек может сесть и посчитать, что за пять лет на жительство в Россию переехало не то 5, не то 6 миллионов украинских граждан. Из них уже больше миллиона находятся в процессе получения российского гражданства, около 300 тысяч гражданство уже получили», – отметил эксперт.

Он также добавил, что это отток со всей Украины, а не только из охваченного войной Донбасса.

«Причем большая часть этих людей переехала в Россию задолго до того, как было упрощено получение гражданства. И если с Украины в Россию бегут миллионы, а на Украину из России уедет несколько десятков «отъявленных пацифистов», то результат будет явно не в пользу украинских властей даже с пиаровской точки зрения. Так что Зеленский сделал ход скорее для «утешения своих болванов». Мол, мы тоже можем ответить тем же», – резюмировал Ищенко.