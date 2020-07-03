Зеленский сделал невозможной встречу с Путиным

03.07.2020, Киев, Игорь Петров

Своим недавним заявлением в Польше об «ответственности СССР наравне с нацистской Германией за развязывание Второй мировой войны» президент Украины Владимир Зеленский делает невозможным встречу с президентом России Владимиром Путиным и достижение договоренностей по спорным вопросам. Ситуация становится еще более сложной после состоявшегося референдума по поправкам в Конституцию РФ.

Об этом в эфире канала Ukrlife.TV заявил политолог Василий Вакаров, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В одном из изменений в Конституцию записано, что все, что касается международного права, международных договоров, решений международных судов в Российской Федерации, будет действовать только после одобрения Конституционным судом. То есть, Россия как бы закрывается, становится более субъектом в межгосударственных отношениях.

Здесь поле для маневра у нас сузилось. Если мы не можем просить что-то у международного сообщества, значит, нам нужно идти на прямые договора или договоренности с Российской Федерацией. Но я не знаю что нужно сделать президенту, для того чтобы он встретился напрямую с Путиным.

У нас же оппозиция, национал-патриотическая и другая, говорит, что нельзя встречаться. А, с другой стороны, после заявления Зеленского о том, что мировую войну начали Советский Союз и Германия… Ну, Путин ясно сказал, что это ошибка, и окружение Путина говорит, что он не желает встречи с Зеленским.

То есть, мы вот такими заявлениями и бестолковыми действиями нашей власти ставим себя, ставим всю страну, не то, что в зависимость от амбиций, а поле для маневра у нас сузилось», – сказал политолог.