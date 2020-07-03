03.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Зеленский сделал невозможной встречу с Путиным


Своим недавним заявлением в Польше об «ответственности СССР наравне с нацистской Германией за развязывание Второй мировой войны» президент Украины Владимир Зеленский делает невозможным встречу с президентом России Владимиром Путиным и достижение договоренностей по спорным вопросам. Ситуация становится еще более сложной после состоявшегося референдума по поправкам в Конституцию РФ.

Об этом в эфире канала Ukrlife.TV заявил политолог Василий Вакаров, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В одном из изменений в Конституцию записано, что все, что касается международного права, международных договоров, решений международных судов в Российской Федерации, будет действовать только после одобрения Конституционным судом. То есть, Россия как бы закрывается, становится более субъектом в межгосударственных отношениях.

Здесь поле для маневра у нас сузилось. Если мы не можем просить что-то у международного сообщества, значит, нам нужно идти на прямые договора или договоренности с Российской Федерацией. Но я не знаю что нужно сделать президенту, для того чтобы он встретился напрямую с Путиным.

У нас же оппозиция, национал-патриотическая и другая, говорит, что нельзя встречаться. А, с другой стороны, после заявления Зеленского о том, что мировую войну начали Советский Союз и Германия… Ну, Путин ясно сказал, что это ошибка, и окружение Путина говорит, что он не желает встречи с Зеленским.


То есть, мы вот такими заявлениями и бестолковыми действиями нашей власти ставим себя, ставим всю страну, не то, что в зависимость от амбиций, а поле для маневра у нас сузилось», – сказал политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть