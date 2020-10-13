Зеленский сделал ставку на американских сателлитов

13.10.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский все в большей степени ориентируется страны, которые следуют в фарватере американской политики, что показал его визит в Лондон и последующий визит президента Польши в Киев.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Руслан Бортник, директор Украинского института политики.

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«Думаю, встречу с польским президентом стоит рассматривать в контексте визита Зеленского в Лондон. Который, кстати, не очень позитивно был воспринят в ЕС. Мне кажется, постепенно вырисовывается ставка президента Владимира Зеленского и его команды на американский блок в Европе, включающий Польшу, Великобританию страны Прибалтики. И это может ухудшать отношения с ЕС», – сказал Бортник.

Он также отметил, что общение и заявления во время визита показали, что стороны избегают обсуждать все, что связано с УПА, с событиями во время Второй мировой войны.

«Стороны начали игнорировать историческую повестку Это может вылезти боком Польше. Я имею в виду все, что связано с УПА, с событиями во время Второй мировой войны», – считает эксперт.

По его словам, из экономических вопросов, затронутых на встрече, выделяется интерес поляков к одесскому порту.

«Были знаковые вещи, касающиеся Одессы. За Одессу сегодня развернулась нешуточная борьбы между разными группами инвесторов. В Одессе заинтересованы и Китай, и США и Польша. Все борются за инфраструктуру одесского порта, он очень важен. И в этой части вот этот польский интерес к Одессе, с возможным формированием транспортного коридора на Гданьск, очень заметен», – резюмировал Бортник