«Зеленский сделал своё худшее заявление с 24 февраля». Скандал с интервью

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

На Украине разгорается скандал вокруг интервью Владимира Зеленского американскому изданию Washington post, где он признался, что еще с октября был предупрежден США о подготовке России к военной операции, но специально не сообщал населению об угрозе, чтобы не спровоцировать панику, бегство людей за границу и обвал экономики.

«Если бы мы об этом сообщили, тогда я бы терял $7 млрд в месяц, начиная с октября прошлого года… Была бы политическая война внутри страны…. У нас не было серьезных финансовых программ. На созданном россиянами рынке был дефицит энергоносителей. Нам не хватало энергетических ресурсов. Мы не смогли бы выйти из этой ситуации, и в стране был бы хаос», – сказал Зеленский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Его слова стали предметом критики.

«Он все понял. Аккуратно вывез семью. Предупредил все окружение, чтобы вывезли семьи. И, чтобы не было паники – не предупредил смердов, продолжая рассказывать о том, что все нормально», – комментирует живущий в Европе блогер Анатолий Шарий.

Украинский экономист Юрий Гаврилеченко считает, что, узнав об угрозе войны, Зеленский должен был использовать имеющееся время, чтобы «заминировать все переходы/переезды/мосты в приграничных областях, ведущие из РБ и РФ; разобрать рельсы и обесточить участки УЗ, примыкающие к РБ и РФ», подготовить мобилизационные планы, вооружить тероборону, создать запасы топлива/еды/воды и т.п.

Тезисы «мы бы могли за 5 месяцев подготовить укрепрайоны и вырыть окопы» – сейчас разгоняется по украинскому сегменту социальных сетей, вполне вероятно, не без помощи конкурентов Зеленского.

«Это критический момент, когда жизнь каждого украинца оказалась под угрозой. Правда спасла бы жизни», – укоряет депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Политолог Алексей Голобуцкий считает, что Зеленского кто-то подставил из его окружения, ведь подобные интервью – это не экспромт, вопросы и ответы согласовываются перед публикацией.

«Извините, но это fuckup. Эпический факап команды», – оценивает ситуацию Голобуцкий.

Журналистка Светлана Крюкова, близкая к недавно лишенному украинского паспорта рейдеру Геннадию Корбану, полагает, что признание Зеленского может снять «табу» на критику власти в условиях военных действий.

«Допущена непоправимая ошибка, которая может раскупорить банку самоцензуры и так нагретого до предела украинского гражданского общества, сублимирующего на мэмах и коллективных арестовичах, истосковавшееся по свободолюбию и празднословию. Упрощаю – люди давно неистово хотят критиковать нашу власть как в мирное время, но сдерживают себя негласным договором общественной толерантности. Поправлю – сдерживали», – стращает Крюкова.

С ней соглашается политолог Юрий Романенко:

«Зеленский сделал своё худшее заявление с 24 февраля», – констатировал он.