23.08.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Зеленский сел в лужу, пытаясь подколоть Донбасс «державным прапором»

В своём поздравлении с Днём флага Украины Зеленский намекнул, что в Донбассе украинцы якобы вынуждены прятать «жовто-блакытный» под кроватью. Однако президент-шоумен забывает, что в украинской столице пройтись с тем же российским триколором опаснее, чем где бы то ни было.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня другое в этом выступлении заинтересовало: есть, дескать, украинцы, которые прячут флаг под кроватью, потому что им как-то сильно всё угрожает. Он, наверное, на Донбасс намекает. Действительно, в республиках не приветствуют вывешивание где-нибудь флага, не приветствуют.

Но я хотел бы сказать другое. Вот, например, с российским флагом в Киеве пройти – это смерти подобно. А есть другая сторона: вон, в Москве выходят и ходят, ну максимум могут осудить в соцсетях. Никто никаких даже угроз этим людям не произносит. И когда Зеленский вот таким образом спекулирует, он опять себя загоняет в дурацкое положение», – отметил эксперт.

Донецкая поэтесса Анна Ревякина также добавила, что за украинский флаг в республиках Донбасса не сделают человеку ничего, только лишь покрутят пальцем у виска.

«Если человек на Донбассе выйдет с украинским флагом, то на него посмотрят и покрутят пальцем у виска, потому что, наверное, подумают, что он сошёл с ума. Дело в том, что украинский флаг – это тот флаг, под которым совершались убийства на Донбассе. Люди шли под этими знамёнами и обстреливали женщин, детей, стариков и так далее.

Что касается российского флага, который и сегодня, в том числе, развевается на ветру на главной площади Донецка, то как раз таки российский триколор дончанам символизирует надежду», – отметила поэтесса.

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