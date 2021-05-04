Зеленский сгонял в Польшу за очередной декларацией о евроустремлениях – эксперт

04.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский стремится регулярно создавать месседжи сотрудничества со странами ЕС, демонстрируя, таким образом, «успех евроинтеграци», и его визит в Польшу стал очередным мероприятием в этом ключе.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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«Зеленский использовал внутриполитическое событие в Польше для демонстрации того, что Украина сейчас поддерживается частью западных партнеров. Решить стратегические задачи на этой встрече в принципе не было возможно, но тактически удалось дать украинскому обществу ещё один месседж сотрудничества с Польшей, удалось подписать совместную декларацию со страной Европейского Союза.

Именно через вот эту «дорожку деклараций» Зеленский и его команда собирается демонстрировать успех в евроинтеграции. Это был по большому счету рядовой политический визит, который просто позволяет поддерживать уровень международных контактов.

Не удалось решить проблему УПА, Волынской трагедии и всего остального, не удалось получить от всех участников этого дела в отношении поддержки вступления в ЕС и НАТО, не удается поставить серьёзно вопросы экономики, вакцинации, того же «безвиза», который не работает.

Но зато это поддерживает уровень контактов, достаточный для того, чтобы, возможно, лидеры этих стран приехали на годовщину независимости Украины, создали нужную картинку, поддержали “Крымскую платформу”. В таких рамках ведется эта дипломатия», – сказал политолог.