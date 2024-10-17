Зеленский шантажирует: Не будет НАТО – восстановим ядерную бомбу

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Украина может в течение нескольких недель воссоздать ядерное оружие, сообщил неназванный киевский чиновник немецкому изданию Bild. Одновременно с этим Владимир Зеленский вспомнил о ядерной бомбе на саммите Евросоюза.

Эксперты гадают – кому адресован шантаж: или украинцы своими устами озвучивают сигнал Запада с требованием к России прекратить наступление? Или же это Зеленский, осознав плачевность своего положения, решил дерзить НАТОвским спонсорам?

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Итак, вот что написал немецкий Bild.

«Украина может создать бомбу за несколько недель… Высокопоставленный украинский чиновник намекал «Бильду» и другим политикам и чиновникам несколько месяцев назад. Запад не должен верить, что Украина выдержит второе российское нападение на Киев. До этого они восстановят свой ядерный арсенал, от которого добровольно отказались с начала 1990-х годов», – пишет таблоид.

А вот что одновременно говорил Зеленский на саммите:

«В разговоре с Трампом я сказал: у нас получается так, какой же выход? Или у Украины будет ядерное оружие — и тогда это для нас защита, или мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО, мы не знаем на сегодня действенных альянсов. Страны НАТО сегодня не воюют, в странах НАТО люди все живы. Поэтому мы выбираем НАТО, а не ядерное оружие. Я считаю, что на этот раз Дональд Трамп меня услышал. Он сказал: «у вас справедливые аргументы», – заявил Зеленский.

В бандеровском лагере заметное оживление.

«Пошла игра ва-банк. Что я думаю об этом. Еще в 2022-м я начал говорить, что нам нужно восстанавливать ядерный статус. Санкции? О каких санкциях можно думать, когда нас всех хотят убить и уничтожить? Подумаем уже после. Стратегическая ситуация такова, к сожалению, что мы не можем силой выдавить Россию с наших территорий. У нас просто нет ресурсов. Поэтому нам нужно создать паритет с РФ в ядерном оружии… И тут или-или: или НАТО, или ядерное оружие. НАТО – нет. Значит ядерное оружие», – трубит на своей странице депутат-порошенковец Алексей Гончаренко.

Военкор Евгений Поддубный считает, что слова Зеленского согласованы с англосаксами.

«Есть мнение, что выступление Зеленского и в Раде, и в Евросовете – это не его личные требования, а трансляция позиции Запада в отношении ныне сложившейся на Украине ситуации. Якобы это очередной «сигнал для России», призванный заставить нас отказаться от достижения целей СВО».

Кстати, часть укро-нациков настроена скептически.

«Шантаж Украиной коллективного Запада: НАТО или ядерное оружие – выглядит красиво, а, главное, правильно, вот только последствия на сейчас непредсказуемы!» – отметил экс-боевик запрещённого в РФ «Азова», бывший депутат Рады Игорь Мосийчук.

«Звучит так: «либо мы приземлимся на Марсе, либо захватим Вселенную. Сейчас мы выбираем…», – разделяет его скептицизм экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза.

А вот бывший инженер «Южмаша» Алексей Васильев считает, что шантаж с ядерным оружием направлен, в первую очередь, в адрес Запада.

«Подобная риторика для США и Европы означает, что Зеля от них требует немедленно прикрыть его контингентом НАТО. То бишь, напрямую втянуться в конвенциональную войну с Россией. Что, разумеется, сразу приведет к обмену ядерными ударами, как бы не надеялись ястребы на Западе, мол, Россия не решится. А требования Запада к Зеленскому, что сначала собери армию из молодёжи 18-25, а потом тебе дадим оружие, и в 25м году на новый контрнахрюк, Зеля понимает вполне правильно, что ему дадут ровно столько, чтоб вариться как лягушке заживо. А потом просто сольют, когда посчитают нужным. Поэтому он и решил пойти ва-банк, по сути, сейчас публично заявил отказ от сценария с 25-м годом», – пишет автор канала «Русский инженер».

Иная версия у политолога Сергея Маркова.

«Зачем же Зеленский делает такие заявления? Чтобы спровоцировать Россию на удар ТЯО по Украине. Он верит, что это приведёт к масштабному вступлению НАТО в войну против России. А это его главная цель сейчас. Если заявлений будет недостаточно, Зеленский, видимо, будет делать теракт грязной ядерной бомбой против России. Чтобы, все-таки, спровоцировать удар ТЯО по Украине».

Уехавший из Украины политолог Михаил Чаплыга считает, что Зеленский блефует, ведь еще во времена Виктора Януковича власти передали США все запасы высокообогащенного урана, которые теоретически могли бы быть использованы для восстановления ядерного оружия.

«Янык лично отвез в США последнее, что было. Те его целовали… Чтоб сделать новое, ну, спросите у Ирана, как оно – как долго, легко ли? Пошла очень грязная и ***овая игра», – не сдерживает выражений Чаплыга.

Военкор Александр Коц уверен, что на Западе не поймут шантаж Зеленского.

«Многие на Западе, наверное, утерли пот. Одно дело – воевать с русскими руками украинцев, совсем другое – заиметь у себя под боком ядерную страну с полоумным президентом. Просроченный хоть тушкой, хоть чучелом рвется в НАТО, не желая осознать, что ради него никто не станет начинать третью мировую. В Европе и США это находит все меньше понимания», – комментирует Коц.

Выступление Зеленского наоборот склонят руководство России к необходимости продолжать СВО, считает Александр Талипов, основатель движения «Крымский СМЕРШ».

«Помнится, после аналогичного заявления началось СВО, сейчас, видимо, пора потушить Украину окончательно..», – пишет Талипов.

«У Украины не будет ядерного оружия, в НАТО она не вступит, а её псевдогосударственность исчезнет. Вот это реалии, причём они устроят всех внешнеполитических авторов, а не болтовня Зеленского», – резюмирует военкор Герман Куликовский.