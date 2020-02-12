Зеленский шантажирует Россию: Вода для Крыма в обмен на «слив» Донбасса

12.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина может возобновить подачу воду в Крым в обмен на предательство Россией республик Донбасса – согласие Москвы передать Киеву контроль над границей РФ и ЛДНР.

Об этом в эфире «Прямого» телеканала заявил глава президентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу – моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины… Если это будет обмен, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, мы устанавливаем контроль над нашей границей, и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое пошел», – заявил Арахамия.

Сбежавший на Украину белорусский политолог Игорь Тышкевич раскритиковал идею Арахамии, посчитав, что это приведет к отмене санкций и усилению экономики Крыма.

«Что получается в случае работы сельского хозяйства в Крыму? Рис. Рис – это экспортный продукт, он идет не на нужды самого Крыма, то есть, Российская Федерация будет на этом зарабатывать деньги и с этих налогов, в том числе, финансировать свои войска, которые оккупировали Крым.

Берем, например, крымские предприятия – судостроительные и так далее. Там сейчас строится сразу несколько кораблей для российской береговой охраны, а также для российского Черноморского флота. Напоминаю – это те самые структуры, которые блокируют украинский экспорт, доступ украинских кораблей к украинским портам. Фактически, поставляя им ресурс, мы облегчаем им работу по созданию ресурсной базы в виде кораблей для того, чтобы блокировать наш экспорт. В результате мы оказываемся в проигрыше…

Если мы подаем воду в Крым, то, в таком случае, мы закрываем даже теоретическую возможность разговора о возврате Крыма. Потому что крымская экономика становится самодостаточной и экспортно ориентированной – раз, и второе, после этого любая наша попытка в одностороннем порядке прекратить подачу воды натыкается на реакцию международного сообщества, где Украина уже будет виновной. То есть, мы сами себе роем могилу», – привел подсчеты Тышкевич в своем видеоблоге.

Традиционно истеричную реакцию озвучил глава запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров.

«Для того, чтобы развивать Крым как военный форпост России, чтобы строить все эти огромные инженерно-военные коммуникации, чтобы развивать сельское хозяйство, нужна вода по каналу. Понятно, мы не отбрасываем, что Путин будет на тех встречах, которые планируются, возможно, поднимет этот вопрос, а сейчас идет создание такого психологического фона…

Слушайте, я хотел бы предупредить всех Арахамий и других – мы сегодня были буквально в 600 метрах от крымской земли, я стоял и видел российских пограничников, военных. А там моя мама живет, там крымские татары…

И какие-то «арахамии» будут торговать нашей территорией? Если кто-то в государстве допускает, что можно будет сдать целый народ, крымских татар, можно будет сдать всех украинцев, а их там не меньше пятисот тысяч… Мы никогда не допустим того, что государство наше можно продать за воду», – заявил Чубаров.