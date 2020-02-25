Зеленский – ширма: Подготовка к продаже украинских чернозёмов идёт полным ходом

25.02.2020, Киев, Игорь Петров

Депутатов партии Владимира Зеленского заставят проголосовать в Верховной раде за вызвавший возмущение на Украине закон о продаже черноземов транснациональным корпорациям. Фракция «Слуги народа» уже подтвердила свою послушность кукловодам, проголосовав за другие «непопулярные» решения.

Об этом в эфире канала «Эхо Киева» заявил депутат Антон Поляков, которого исключили из фракции «Слуга народа» в ноябре 2019 года за отказ поддержать нужные новой власти законопроекты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Думаю, они смогут продавить. «Слуги» уже «повелись» на законопроекты антиФОПовские, по снятию неприкосновенности мнимому. Много законов приняты, которые мы не обещали людям. После этого я сомневаюсь, что их не смогут продавить по земле.

Закон о земле выгоден всем, у кого есть огромные финансы и огромные земельные наделы. Плюс еще иностранцам. Я не говорю о компаниях, которые работают в Украине и платят налоги. Я имею в виду спекуляции, купить сейчас эту землю за бесценок и потом продать ее за огромные деньги.

Тут аграрии наши точно проигрывают, а все, у кого есть деньги, через банки сейчас смогут землю купить. Ограничений по банкам никаких не сделали, передержка два года. То есть по залоговой схеме можно хоть всю эту землю забрать.

Сейчас начали активно скупаться даже мертвые банки. Все это делается для чего-то. И курс, окрепшая гривна – это не только из-за облигаций, а и потому что заводятся очень большие суммы на скупку украинской земли», – сказал Антон Поляков.