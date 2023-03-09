«Зеленский, Шмыгаль, вы понимаете, что это значит?» – экономист о масштабах эмиграции с Украины

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Украина стремительно теряет и будет продолжать терять население из-за затянувшейся войны. Уже как минимум треть, если не половина из переехавших в Европу граждан не планируют возвращаться, а это – наиболее трудоспособное, молодое репродуктивное население.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экономический эксперт и политолог Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где-то к лету их будет, если сейчас 4,9, значит, где-то семь миллионов точно, может даже и больше. Далее ситуация следующая: по разным опросам, которые делались разными международными структурами, получается так, что одна треть украинцев желает вернуться в Украину. А одна треть – для них это все не актуально, потому что они уже сумели там адаптироваться и уже себя верифицируют, что они имплементируются в страну, где находятся. Прежде всего, это Германия, Польша, Чехия, Словакия… По мере того, как война удлиняется, укореняется, входит в реальность, расширяет границы, все больше людей решают, что они уже или вообще не вернутся в Украину, если выехали, или не вернутся в те области, из которых они выехали и пока находятся в Украине. И это – очень важный вопрос. Вывод следующий – война, ее длительность приводит к тому, что люди меняют свой статус, свое место проживания и свое гражданство как таковое. То есть, уже одна треть из этих пяти миллионов, почти два миллиона, я думаю больше, – половина тех женщин с детьми и людей более зрелого возраста, плюс мужчины, которые выехали, они уже не вернутся в Украину. Зеленский, Шмыгаль и прочие, вы понимаете, что это значит? Это женщины детородного возраста», – заявил Соскин.