Зеленский шпарит по методичке американских кураторов

31.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Президент Украины намеренно ставит на одну доску СССР и гитлеровскую Германию в публичных высказываниях, чтобы превознести роль США в победе над фашизмом и скрыть тот факт, что именно эта страна была главным выгодополучателем во Второй мировой войне.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«В начале 1930-х годов мир переживал тяжелый экономический кризис. Исправить ухудшающееся положение США могла лишь большая война в Европе, именно так американский бизнес мог нажиться на поставках воюющим странам оружия, техники, топлива, продовольствия».- сказал Муратов.

Общественник напомнил, что западные олигархи через банки Швеции и Швейцарии финансировали приход к власти национал-социалистов, было создано более 60 филиалов промышленных гигантов США, около 300 немецких компаний контролировались американским капиталом, выделялись сотни миллионов инвестиций и многомиллиардные кредиты.

Также он добавил, что с началом войны США была развернута небезвозмездная программа по поддержке союзников, например, долги по ленд-лизу Россия смогла погасить лишь в 2006 году, а уже после войны был также реализован план Маршалла, который поставил Европу в финансовую и экономическую зависимость от США.

«Это позволило США на долгие годы обеспечить устойчивый экономический рост и стать гегемоном Запада. Подобные мотивы двигали заокеанскими кураторами, и когда они руками своих марионеток совершили госпереворот на Украине. Накануне этого началась подготовка к разработке сланцевого газа на территориях Донбасса и Слобожанщины, активное сопротивление чему оказали местные жители. Донбасс восстал. И если сейчас не восстанет Украина, то будут распроданы лучшие предприятия, земля», – пояснил Муратов.

Ранее замдиректора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов заявил о том, что украинская элита подконтрольна США и лоббирует американские интересы.