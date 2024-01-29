Зеленский сменил Залужного на Буданова? Минобороны отрицает

Михаил Рябов.  
29.01.2024 20:32
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Сюжет дня


Валерий Залужный уволен с поста командующего ВСУ, сообщил экс-депутат Верховной рады Борислав Береза.

Его данные подтвердил действующий парламентарий Алексей Гончаренко: «Залужному объявили об отставке, но указа пока нет. Ему предлагали должность после в одной из европейских стран. Он – отказался».

Валерий Залужный уволен с поста командующего ВСУ, сообщил экс-депутат Верховной рады Борислав Береза. Его...

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Успевший сбежать из Москвы в Киеве пропагандист Роман Цымбалюк (запомнившийся по майке «Укроп» на пресс-конференции Владимира Путина») утверждает, что вместо Залужного во главе ВСУ теперь будет организатор терактов Кирилл Буданов.

«Президент Украины назначил вместо Валерия  Залужного – Кирилла Буданова», – сообщил Цимбалюк.

«Англичанка выиграла гейм на своей подаче у американки. Вместо Залужного (США и Пентагон)  Буданов (Британия и Ми-6)», – так трактует это экономист Александр Дудчак.

Упомянутый выше Береза утверждает, что Буданов пока что занимать должность отказывается. Тем временем, на Банковую идут возмущенные звонки от посольств стран Запада.

Политолог Сергей Марков напоминает, что возможная отставка Залужного связана с ревностью  Зеленского – американцы видели в популярном генерале возможного преемника на президентском кресле.

«Зеленский считает Залужного главной угрозой, что американцы хотят заменить его, Зеленского, на Залужного».

Политолог Михаил Чаплыга призывает успокоиться тех, кто рассчитывает, что обиженный Залужный теперь поведет верных солдат на Киев свергать Зеленского – всего скорее, уволенному генералу дадут новую должность, совмещать которую с политической деятельностью будет запрещено.

«Он при звании, и назначат на должность. Не сможет он вести политическую деятельность.

А пойти буром тоже не сможет… во-первых, инфы разной много, а, во-вторых, где вы видели главкома, что во время войны пишет диссертации, а потом после увольнения вдруг начинает валить власть, на которую до этого работал? Да еще и во время войны», – рассуждает Чаплыга.

Минобороны Украины на своем телеграм канале выпустило сообщение, которое опровергает сведения об отставке Залужного: Уважаемые журналисты, нет, это неправда. Вполне возможно, что история с отставкой в итоге будет объявлена фейком в результате давления посольств Запада на Банковую. 

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