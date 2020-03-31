Зеленский снизил до нуля цену украинской земли. Порошенко счастлив

31.03.2020, Киев, Артем Клименко

В канун ночи, когда Верховная Рада разрешила пустить родную землю на продажу, только ленивый не вспоминал кадры из фильма «Слуга народа», где актер Зеленский посылает МВФ в ж…

В реальности же повторения не случилось. В Раде Зеленский вещал в маске. Маска, видимо, должна была придать ему решимости, чтобы целовать Международный валютный фонд в то самое место, куда его киногерой посылал этот самый МВФ в фильме.

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О том, что сулит Украине принятие закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, «Политнавигатор» выяснил у руководителя экспертной группы Научного центра Евразийской интеграции Олега Ногинского.

— Как оцениваете тот закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который выродила ночью Верховная Рада на радость «акушеру» Зеленскому?

— Хочу обратить внимание на мутации этих самых законопроектов. Первое предложение, которое было озвучено Зеленским: давайте откроем рынок земли, пригласим сюда иностранцев — они, во-первых, дорого купят землю, наполнят бюджет Украины (это преподносилось как панацея), а во-вторых, потом еще и благополучно будут ее обрабатывать, и всё будет хорошо. Это был первый этап: предложение Зеленского в прошлом году, когда всё начиналось.

Теперь посмотрим, до чего он мутировал.

Первое: иностранцев исключили из списка возможных покупателей земли. До референдума, о котором еще даже нет закона. То есть, практически неизвестно, до какого времени.

Второе: ввели двухэтапную или даже трехэтапную схему. Начальный этап: покупку земли имеют право провести граждане Украины, физлица, купив по 100 га. Все понимают, что покупаться она будет очень дешево. Потому что покупать ее будут, собственно, местные. Крупным игрокам нет смысла распыляться на площади в 100 га. Впоследствии эти мелкие игроки смогут продать свою землю юридическим лицам, которым разрешено будет аккумулировать до 10000 га. А на следующем этапе юридические лица, наверное, уже смогут продавать землю иностранцам или сдавать в аренду.

То есть, фактически замысел о наполнении бюджета путем продажи земель полностью нивелирован. И сегодня образуется очередная спекулятивная цепочка, которая позволит на ней заработать практически всем — только не государственному бюджету.

— Родители этого закона в ночь его принятия что-то вещали о том, что «держава-агрессор» не будет допущена к покупке земли.

— При этом они предусмотрели в законе уникальную норму о том, что именно гражданам России и юридическим лицам России запрещено приобретать землю. Что само по себе является ущемлением норм и прав, не соответствует ни одному международному законодательству. Украина не находится с Россией в состоянии войны. У нее не разорваны дипломатические отношения с РФ. И такого рода дискриминация, с юридической точки зрения, — вызывает просто удивление.

Основная задача, которую преследовали крупные игроки украинского рынка земли, в число которых входит и господин Порошенко, в том, чтобы иметь возможность купить эту землю за бесценок. Обратим внимание: во время принятия законопроекта весь мир находится в полном спаде. Полнейший кризис в экономиках. Падение американского рынка, одного из самых крупных в мире. То есть, цена на землю, естественно, будет ниже низшего. И это позволит спекулянтам благополучно скупить и приватизировать эту землю.

— С точки зрения хоть какой-то пользы для государственного бюджета, выбран самый неподходящий момент? Если бы землю начали продавать в годы правления Порошенко, то объективно это было бы менее плачевно, чем сейчас?

— Объективно: принимать рынок земли и любой приватизации во время мирового кризиса — это максимальная глупость. Это не повлечет за собой ничего, кроме возможностей для определенных дельцов.

— О спайке «слуг народа» с Порошенко сразу же сказано, что она окончательно хоронит реноме и политическую перспективу Зеленского и его партии.

— Абсолютно ситуативное голосование. Порошенко проголосовал ровно за то, что ему было выгодно. То есть, никакого за этим стратегического концепта, на мой взгляд, не стоит. Порошенко просто увидел для себя возможность заработать еще и денег на бедном населении Украины — и с удовольствием поддержал этот процесс.

— Что означает норма «ночного» закона, запрещающая продажу земли «иностранцам, юрлицам с иностранными акционерами и юрлицам, бенефициаров которых невозможно установить или бенефициары которых зарегистрированы в офшорных зонах, а также лицам, против которых действуют специальные экономические и прочие санкции»?

— Это «отключение» тех компаний, которые зарегистрированы на Украине, но имеют иностранных учредителей либо партнеров, – от приватизации земли. То есть, фактически речь идет о том, что если невозможно установить, кто будет конечным владельцем земли, то есть, конечным бенефициаром, то эта компания к покупке земли допущена не будет.

— Малый объем продаж по 100 га подразумевает, что продать на первом этапе можно будет кому угодно из граждан Украины. Но скупить через аффилированную структуру потом ведь сможет кто угодно?

— Конечно. Просто аффиляция должна быть на конечных бенефициаров, являющихся гражданами Украины. Порошенко это абсолютно устраивает. Скупка пройдет по дешевке, на очень низком рынке, на обнищании граждан Украины в связи с экономическим кризисом и коронавирусом. То есть, люди будут продавать хоть за какую-нибудь цену, чтоб просто как-то выжить… Потом это всё будет саккумулировано уже на юридических лицах. А впоследствии, возможно, будет реализовано и иностранным компаниям.

— Правильно ли противники закона из ОПЗЖ выстроили тактику сопротивления: всеми способами оттягивать принятие закона, огромным количеством поправок?

— К сожалению, у них не было никакого логичного инструмента, чтоб препятствовать этому закону. Фракция ОПЗЖ открыто говорила, что сейчас не время для принятия этого закона, что никакой пользы стране он не принесет, что его нужно принимать позже и в другом виде. Но, к сожалению, их никто не слушал. И они, просто, пытались заблокировать принятие закона.

— У них есть шансы в Конституционном суде? Если учесть нарушение регламента (закон принят не на пленарном заседании), отсутствие кворума во время голосования поправок: в какие-то моменты обсуждения в зале было не более 150 человек…

— На мой взгляд, никакого у них шанса сегодня в Конституционном суде, к сожалению, нет, по той причине, что сейчас Зеленский контролирует все вертикали власти, за исключением МВД.

— Многие теперь теряются в догадках: не получилось ли, что поправки, принятые во втором чтении, еще и усугубили ситуацию? Возможно, они сгладили у многих людей ощущение, что Украину продают? Не лучше ли был тот вариант закона, который принимался в первом чтении?

— На самом деле сегодня сложно определить, что было бы лучше, что хуже. Непонятно, какая будет ситуация на мировых рынках осенью этого года. А соответственно, принимать любые решения о приватизации в такое время — это заведомо идти на более низкую стоимость.

— Зеленский радостно отрапортовал, что Украина открыла себе путь к 10 миллиардам от МВФ. Но что это дает гражданам Украины?

— Ничего это не дает гражданам Украины. Это кредитные деньги, которые Украине нужно будет вернуть. Если бы Зеленский сказал, что Украине за этот закон подарили сколько-то миллиардов долларов, то это можно было бы хоть как-то попытаться понять. Но в данном случае он публично расписался в том, что Украина фактически банкрот, и что единственное, от чего зависит ее выживание, — это западные кредиторы в лице МВФ. И поэтому он вынужден выполнять указания эмиссаров МВФ. Если Порошенко убеждали, что ему делать, вице-президенты США, то Зеленскому указывают эмиссары МВФ.

— Во время ночного обсуждения поправок Шуфрич приводил такой довод: Греция предложила Евросоюзу в связи с кризисом забыть о ее долге в 300 млрд. Он призвал коллег брать пример с Греции и не бояться дефолта, сказать то же самое Международному валютному фонду.

— Обратите внимание на позицию ДТЭКа Рината Ахметова. По сути, он объявил дефолт, абсолютно не побоявшись никаких санкций. И начинает торговаться с европейскими кредиторами о более выгодных для себя условиях. То есть, они прекрасно понимают, что европейским компаниям не нужны сегодня долги Украины. И у них собственно нет другого выхода, как идти на условия, выдвигаемые ДТЭКом. Но Зеленскому, скорее всего, мешают так поступить страх и неуверенность в собственном окружении.