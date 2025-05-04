 Зеленский снова бредит статьей 5 Устава НАТО для Украины

Сергей Рыжов.  
04.05.2025 08:47
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Дипломатия, НАТО, Политика, Украина


Агентство Bloomberg, ссылаясь на слова Владимира Зеленского, пишет о том, что Украина планирует принять в Киеве советников по национальной безопасности США, Великобритании, Франции и Германии, чтобы обсудить дальнейшие совместные шаги.

 «Я не готов назвать вам дату, поскольку в США произошли некоторые изменения. Госсекретарь Рубио обладает полномочиями советника по национальной безопасности, и я не думаю, что кто-то будет ждать нового назначения». Советники из США, Европы и Украины находятся в постоянном контакте», – заявил Зеленский журналистам.

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Агентство Bloomberg, ссылаясь на слова Владимира Зеленского, пишет о том, что Украина планирует принять...

Украина также стремится получить от США гарантии безопасности, чтобы предотвратить будущие нападения России, добавил Зеленский.

 «Есть два направления: либо у нас будет крупный иностранный контингент, либо это будет небольшой контингент, который также будет иметь что-то вроде Статьи 5», — сказал Зеленский, имея в виду основной устав НАТО.

«Модель, подобная той, что есть у Израиля, которая в значительной степени является гарантией США», — добавил он.

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