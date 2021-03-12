Зеленский снова «кинул» меджлисовцев – они намекают на недовольство Эрдогана

12.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Меджлисовцев снова провели с так называемой «национальной автономией в Крыму» – при подготовке Стратегии «деоккупации» Крыма Совбез Украины отверг предложения главарей экстремистской группировки и не стал включать пункты о «самоопределении крымско-татарского народа» и о статусе полуострова.

Об этом в своем блоге заявил председатель запрещенного в России меджлиса Рефат Чубаров, который присутствовал при обсуждении стратегии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Нами предлагалось включить в перечень задач Стратегии следующее: – «защита и реализация неотъемлемого права на самоопределение крымско-татарского народа в составе суверенного и независимого Украинского государства».

Или, скажем, в раздел «Приоритетные направления», где говорится о предпосылках реинтеграции временно оккупированной территории, мы предлагали записать «определение статуса Крыма как национально-территориальной автономии, которая образуется в пределах Крымского полуострова на основе реализации крымско-татарским народом как коренным народом Украины своего права на самоопределение, и которая является неотъемлемой составляющей Украины, который осуществляет полномочия, определенные Конституцией Украины».

Эти и другие предложения Меджлиса крымско-татарского народа были снова Мустафа Агьа (Джемилевым) и мной озвучены на заседании СНБОУ», – заявил Чубаров.

Меджлисовец угрожает, что этот отказ может негативно сказаться на взгляде на Украину со стороны «международных партнеров»:

«Как утверждают эксперты, наши международные партнеры, вежливо слушают красноречивых украинских политиков, однако особое внимание уделяется сути документов, принятых органами государственной власти Украины. Жаль, что в принятой Стратегии деоккупации и реинтеграции оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя наши международные партнеры пока не найдут четкого ответа на вопрос о том, каким будет статус Крыма после восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом. И насколько этот статус позволит обеспечить государственные гарантии сохранения и развития на своей земле коренного крымско-татарского народа?».