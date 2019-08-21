Зеленский снова перетасовал руководство ВСУ
Генерал-майора Евгения Мойсюка назначили командующим Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.
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“По результатам проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины командующего десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский прикомандирован в Верховную Раду Украины”, – отметил министр обороны Украины.
Глава оборонного ведомства поздравил с назначением командующим Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины генерал-майора Евгения Мойсюка.
“Поздравляю с назначением командующим Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины генерал-майора Евгения Мойсюка”, – отметил Полторак.
До этого командующим ДШВ ВСУ был генерал-лейтенант Михаил Забродский, который избрался в новый состав Рады по спискам партии Петра Порошенко.
Напомним, накануне был представлен новый командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александр Сырский.
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