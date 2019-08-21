Зеленский снова перетасовал руководство ВСУ

21.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

Генерал-майора Евгения Мойсюка назначили командующим Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Степан Полторак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“По результатам проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины командующего десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский прикомандирован в Верховную Раду Украины”, – отметил министр обороны Украины.

Глава оборонного ведомства поздравил с назначением командующим Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины генерал-майора Евгения Мойсюка.

“Поздравляю с назначением командующим Десантно-штурмовыми войсками ВС Украины генерал-майора Евгения Мойсюка”, – отметил Полторак.

До этого командующим ДШВ ВСУ был генерал-лейтенант Михаил Забродский, который избрался в новый состав Рады по спискам партии Петра Порошенко.

Напомним, накануне был представлен новый командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенанта Александр Сырский.