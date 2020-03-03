Зеленский снова плюнул в лицо Одессе

03.03.2020, Одесса, Максим Карпенко

Депутаты Одесского облсовета под давлением националистов провалили вопрос об установке памятника сожженным заживо в Доме профсоюзов участникам Антимайдана, которые погибли 2 мая 2014 года.

Соответствующий пункт был удален из повестки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как передает одесский ресурс «Репортер», депутаты лишь проголосовали за очередной призыв о необходимости провести расследования трагедии. Однако в проект решения внесли также правку о расследовании событий 3-го марта, когда сторонники Русской весны пытались водрузить флаг России над областной администрацией.

Выступивший перед депутатами назначенный Владимиром Зеленским губернатор Максим Куцый заявил, что вопрос памятника внесет раздор в одесское общество: «Мы должны вместе сшивать Украину и Одесскую область».

Инициатор постановления об установке памятника, член Оппоплатформы и вице-спикер облсовета Вадим Шкаровский при этом невнятно объяснил причины снятия вопроса с повестки дня «юридическими вопросами» и пообещал вернуться к рассмотрению на следующей сессии.

При этом, в облсовет ворвались с десяток националистов, требовавших отказаться от установки памятника. Один из них, глава одесского филиала Института национальной памяти Сергей Гуцалюк с балкона для прессы прокричал об ответственности депутатов «перед обществом».

«Мы отстояли Одессу, Одесса – это Украина. Вы не раскачивайте ситуации в области. Мы предупреждаем каждого, кто проголосует и примет решение, что придет время, когда вы будете привлечены к ответственности перед обществом», – сказал представитель режима Владимира Зеленского.

Напомним, что Зеленский демонстративно проигнорировал годовщину трагедии 2 мая в Одессе.

Зеленский набрал первое место в Одессе среди других кандидатов на последних выборах президента Украины.