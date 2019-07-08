Зеленский снова поставил условием отмены блокады Донбасса возврат заводов Ахметову

08.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может снять экономическую блокаду с неподконтрольных территорий Донбасса только после возвращения национализированных там предприятий, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС, сообщает пресс-служба Зеленского.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Все возможно, все в ближайшее время можно открыть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные предприятия», — сказал он.

Напомним, в середине июня представитель Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма также заявлял, что Киев готов рассмотреть снятие блокады только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле.

Крупнейшим собственником украинских активов на неподконтрольных территориях является бизнесмен Ринат Ахметов. Власти ДНР и ЛНР предпочитают называть произошедшее не национализацией, а “передачей под внешнее управление”.