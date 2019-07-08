08.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, Политика, Украина, Экономика
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Зеленский снова поставил условием отмены блокады Донбасса возврат заводов Ахметову

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может снять экономическую блокаду с неподконтрольных территорий Донбасса только после возвращения национализированных там предприятий, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС, сообщает пресс-служба Зеленского.

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«Все возможно, все в ближайшее время можно открыть, но, пожалуйста, тогда верните нам незаконно национализированные предприятия», — сказал он.

Напомним, в середине июня представитель Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма также заявлял, что Киев готов рассмотреть снятие блокады только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле.

Крупнейшим собственником украинских активов на неподконтрольных территориях является бизнесмен Ринат Ахметов. Власти ДНР и ЛНР предпочитают называть произошедшее не национализацией, а “передачей под внешнее управление”.

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