Зеленский снова рванул в ЕС – впереди серьезный разговор с Макроном, Стармером и новым генсеком НАТО

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Владимир Зеленский вновь отправился в большое европейское турне, чтобы укрепить свои позиции и убедить лидеров стран ЕС усилить помощь Украине.

Вчера у него были переговоры в Хорватии, где хозяин Банковой участвовал в саммите «Украина – Юго-Восточная Европа», организованном в Дубровнике совместно с премьер-министром этой страны Андреем Пленковичем.

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Это уже третий саммит в таком формате: первый состоялся в Афинах в августе 2022 года, второй – в феврале 2024 года в Тиране.

«Главная цель встречи – продемонстрировать солидарность стран региона с Украиной, которая более двух с половиной лет противостоит российской агрессии», – отмечает хорватское издание Index.

А сегодня Зеленский отправится в Великобританию и Францию для переговоров с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Макроном, поскольку Украина продолжает добиваться от союзников большей военной поддержки в борьбе с Россией, пишет Politico.

«Украинский президент посетит Стармера во второй раз с момента вступления британского премьера в июле. В этот же день Зеленский намерен встретиться с лидерами Франции, Германии и Италии, чтобы подробно представить им украинский «План победы». Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также встретится со Стармером и Зеленским в Лондоне. Эта поездка станет первой международной для Рютте в новом статусе», – отмечает издание.

Переговоры Зеленского в Париже с Макроном – это часть ознакомительного турне украинского лидера по Европе, цель которого — заручиться большей поддержкой его усилий по прекращению войны своей страны с Россией, говорится в публикации.

В пресс-релизе Елисейского дворца отмечается, что встреча «станет возможностью подтвердить решимость Франции продолжать оказывать… неизменную поддержку Украине».

Зеленский прибывает в Париж на следующий день после того, как Макрон посетил украинских военных, проходящих подготовку в военном лагере на востоке Франции. Издание пишет, что это была «демонстрация поддержки Киеву на фоне опасений по поводу ослабления поддержки среди западных союзников».

Французский президент встретился с несколькими десятками украинских солдат внутри большой импровизированной палатки на базе, точное местонахождение которой засекречено по соображениям безопасности.

Украинские военные жалуются, что подготовка, которую они получают от западных союзников, часто не соответствует реалиям современной войны на востоке Украины, например, интенсивности боевых действий, с которой ни одна западная армия не сталкивалась на протяжении поколений.

Начиная с этого лета французские вооруженные силы обучают украинскую бригаду, в рамках которой 2300 солдат проходят обучение по всем направлениям: от использования техники до более сложных руководящих ролей.

«Нам нужна ваша прямая обратная связь [по оборудованию]. Мы многому научились за последние два года, [пожертвования] оборудования не всегда были хорошо скоординированы», — сказал Макрон и попросил украинцев дать отзывы об обучении.

По его словам, целью Франции является улучшение координации действий Украины в использовании техники, которую Париж передал Киеву, включая самоходные гаубицы Caesar, бронемашины AMX и противотанковые ракетные комплексы Milan.

Французская военная база была адаптирована для воссоздания условий боевых действий на Украине с помощью сети траншей, беспилотников и звуковых эффектов.

Лейтенант Чарльз, который не был уполномочен называть свою фамилию по соображениям безопасности, сказал, что французским солдатам, многие из которых принимали участие в боевых действиях в регионе Сахеля в Африке и в Афганистане, пришлось адаптировать свою подготовку по ведению окопной войны к реалиям сражений с русскими войсками.

«Траншеи, которые мы строим, ничем не отличаются, но угрозы радикально изменились. Обычно вы сталкиваетесь со слабым огнем противника, но беспилотники могут атаковать совсем близко», — сказал он.

Французские инструкторы также уделили особое внимание тому, как лучше использовать боеприпасы, которых на Украине часто не хватает.

«Расход боеприпасов — это настоящая логистическая проблема, поскольку вам приходится защищать припасы, и иногда вам нужно вести интенсивный огонь, а иногда вам нужно наносить более точечные удары», — сказал подполковник, пожелавший остаться неизвестным.

Поездка Зеленского также проходит в то время, когда новое французское правительство во главе с ветераном-консерватором Мишелем Барнье находится под давлением необходимости сократить расходы, чтобы обуздать раздувающийся бюджетный дефицит, пишет Politico.

Ранее в этом году Макрон пообещал предоставить Украине военную помощь в размере до 3 млрд евро в 2024 году. Советник Елисейского дворца заявил, что президент «работает» над помощью, несмотря на бюджетные ограничения.

Ожидается, что Зеленский в ходе нынешнего турне также встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Джорджией Мелони, которым он представит свой «победный план» по разгрому Москвы после того, как субботний международный саммит в Рамштайне был отложен из-за отмены участия в нем президента США Джо Байдена.