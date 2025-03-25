«Зеленский снова сам себя перехитрил»: Корнилов о Трампе и украинских АЭС

Максим Столяров.  
25.03.2025 15:19
  (Мск) , Минск
Просмотров: 885
 
Дзен, Политика, США, Украина


Владимир Зеленский, попытавшись мотивировать Дональда Трампа предложением получить ЗАЭС, совершил ту же самую глупость, как когда завлекал американского президента донбасским литием.

Об этом на канале «БелТА» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский, попытавшись мотивировать Дональда Трампа предложением получить ЗАЭС, совершил ту же самую глупость,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Зеленский, как обычно, перехитрил сам себя. Он что насчёт редкоземельных металлов пытался доказать американцам? Смотрите, там литий в Донбассе, давайте с вами заключим сделку, и неважно, что Украина его уже не контролирует, зато теперь у американцев появляется повод бороться за Донбасс – там же их литий лежит! Вот так он предложил Трампу и сделку через посредников по ЗАЭС.

Трамп понял это как предложение прибрать к рукам вообще все электростанции, неважно – атомные, любые. Ему всё равно, что прибрать к рукам, главное, чтобы потом объяснить американцам – вот, мой предшественник просто прожигал там деньги, а я получаю за это какие-то активы. Что с ними делать, никто не разбирался, не знает и не считал», – сказал Корнилов.

«В эту ловушку загнал сам себя Зеленский. Потом он постфактум стал орать – нет-нет, я имел в виду только ЗАЭС. А поезд-то ушёл, у Трампа уже аппетит разыгрался. Так что Зеленский идёт строго своим путём комика и играет свою игру, которая всё страшнее и страшнее для украинского населения», – добавил политолог.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить