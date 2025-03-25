«Зеленский снова сам себя перехитрил»: Корнилов о Трампе и украинских АЭС

Владимир Зеленский, попытавшись мотивировать Дональда Трампа предложением получить ЗАЭС, совершил ту же самую глупость, как когда завлекал американского президента донбасским литием.

Об этом на канале «БелТА» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский, как обычно, перехитрил сам себя. Он что насчёт редкоземельных металлов пытался доказать американцам? Смотрите, там литий в Донбассе, давайте с вами заключим сделку, и неважно, что Украина его уже не контролирует, зато теперь у американцев появляется повод бороться за Донбасс – там же их литий лежит! Вот так он предложил Трампу и сделку через посредников по ЗАЭС.

Трамп понял это как предложение прибрать к рукам вообще все электростанции, неважно – атомные, любые. Ему всё равно, что прибрать к рукам, главное, чтобы потом объяснить американцам – вот, мой предшественник просто прожигал там деньги, а я получаю за это какие-то активы. Что с ними делать, никто не разбирался, не знает и не считал», – сказал Корнилов.