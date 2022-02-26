Зеленский снова заговорил про переговоры – посредничество предложили Эрдоган и Алиев

Президенты Турции и Азербайджана предложили украинскому президенту Владимиру Зеленскому посредничество в организации переговоров с Россией.

Об этом Зеленский заявил в своем обращении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Кроме того, Зеленский в очередной раз заявил, что Турция согласилась на перекрытие для российского ВМФ проливов через Босфор и Дарданеллы, несмотря на то, что в Турции опровергли эту информацию.

«Поблагодарил моего и нашего друга Эрдогана за надежную поддержку нашей независимости и территориальной целостности. Согласились, что сегодня крайне важным является запрет на проход российских военных кораблей в Черное море. Сделали.

Добрый друг Украины Ильхам Гейдарович Алиев, президент Азербайджана, с которым я проговорил, что нашей стране не хватает нефти, не хватает нефтепродуктов. Все непросто, но теперь все будет. Кстати, Ильхам Алиев и президент Эрдоган предложили переговоры с Россией. Это можно только поприветствовать», – вещал Зеленский.