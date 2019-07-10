10.07.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Политика, Турция, Украина
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Зеленский снял «дурной запрет». Чернобыль теперь – открытая зона

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым снимается ряд предыдущих запретов в части посещения зоны отчуждения, в том числе создается «зеленый коридор» для туристов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сегодня заявил сам глава украинского государства. государства, сообщает его пресс-служба.

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«Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам… Сегодня я подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Прежде всего мы создадим „зеленый коридор“ для туристов и уберем предпосылки для коррупции», — отметил Зеленский, добавив, что «запретов не будет».

Сейчас, по его словам, Чернобыль является источником коррупции. «К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом коррупции: силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и используются природные ресурсы. Все это мы скоро прекратим», — подчеркнул он. Зеленский пообещал, что Чернобыль будет превращен в научный и туристический объект, который «станет символом свободы новой Украины — без коррупции и дурных запретов, с инвестициями и будущим».

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