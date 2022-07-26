Зеленский снял с Украины ответственность за безопасность судов, которые будут вывозить зерно из Одессы

Новости Украины

Украина начнет экспорт зерна через черноморские порты, а за безопасностью пускай следят турки и ООН.

Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

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«Украина сказала, что мы готовы экспортировать, Россия должна разблокировать Черное море, но мы прекрасно понимали, что в таком формате мы должны договариваться. Мы доверяем Турции и ООН с которыми мы подписали соответствующие документы по экспорту зерна, а они должны были говорить о безопасности кораблей других государств, которые кстати согласились перевозить зерно, пшеницу, ячмень, кукурузу в другие государства», – сказал Зеленский.

«Потому что я могу сказать, мы все сделали, все подготовили. С нашей стороны коридор есть, в наших водах контролирует все Украина, проверки в наших водах будет делать только Украина. Вы знаете, что мы деоккупировали наш остров Змеиный. Это очень важный момент для контроля безопасности других коридоров транспортировки зерна, а дальше уже вопросы организации ООН и Турции насколько они могут контролировать РФ. Так что мы начнем экспорт, а уже за безопасностью пусть партнеры смотрят», – добавил Зеленский, фактически сняв с себя и с Киева ответственность за судьбу кораблей, которые возможно пойдут по неким оговоренным в стамбульских соглашениях «безопасным фарватерам» в условиях, когда Украина отказалась разминировать Черное море от дрейфующих там украинских мин.

Тем временем Администрация морских портов Украины уже готовности сформировать первый караван с зерном для отправки из Одессы.

«Мы держим кулаки, пальцы, молимся, чтобы Администрация морских портов Украины сформировала первый караван для выхода из украинских портов и это уже сейчас происходит, и для того, чтобы он прошел. И тогда можно будет сказать, что инициатива заработала, и тогда можно будет работать с ожиданиями других судовладельцев, и тогда увеличится количество грузов», – сообщил заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире пропагандистского телемарафона в Киеве.

По его словам, сейчас собираются заявки для формирования караванов.

«Достаточно четкие сообщения от Ассоциации морских портов Украины, которая собирает заявки для формирования этих караванов. Это уже вопрос фактически такой навигации, сам факт, какой маршрут будет происходить. Это супертехнические детали. Важнейший элемент состоит в том, чтобы судовладельцы из Индонезии, из Малазии, из Египта говорили – мы отправляем свои сухогрузы в Черноморск или в Южный, для того, чтобы погружать там кукурузу. Это наша цель. Это то, к чему мы стремимся. Все остальное – это очень технические вещи или политические вещи», – сказал Качка.

Напомним, эксперты сомневаются в том, что найдутся турецкие частные судовладельцы, готовые так рисковать безопасностью кораблей и экипажей. А журналист меджлисовского телеканала АТR Осман Пашаев еще накануне подписания стамбульских соглашений заявлял о том, что они так и останутся на бумаге.

«Из плохого. Будет путь для судов из Одессы и это предполагает разминирование, которое очень опасно для страны, потому что не будет ни зерна, ни Одессы, ни страны. Будет координационный совет, в котором будут россияне, с правом контроля украинских судов на наличие оружия. Это немного смешной пункт, потому что сами турки продают и дарят байрактары и не только). Сами себя будут ловить, что ли? Из хорошего. Все сформируют: от путей по морю до координационного совета, но оно не заработает. Не будет ни разминирования, ни допуска россиян в украинские порты и кто из бизнеса глуп и жаден как агроассоциации, за которыми стоят Олейник, Писаренко и некоторые днепропетровские патриоты, те уйдут: подорвутся случайно. Зерна мир не получит, если на кону потеря страны. опасных вещей для Украины и выгодных для нового нападения России в соглашении не будет» – писал Пашаев в соцсети со ссылками на украинские источники, близкие к переговорам.