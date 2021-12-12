Зеленский со скандалом увольняет главного в МВД по борьбе с наркотиками

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Новости Украины

Режим Владимира Зеленского получил еще один серьезный имиджевый удар. На этот раз в центре скандала оказался замглавы МВД Александра Гогилашвили, курировавший борьбу с наркотиками. В Сети появились ролики, на которых зафиксировано хамское обращение чиновника со своими подчиненными (остаётся только догадываться, как «реформированная» украинская полиция общается с простыми смертными).

В итоге Зеленский был вынужден обратиться к правительству с призывом уволить Гогилашвили. Проблема в том, что проштрафившийся зам министра – супруг бывшей помощницы президента Украины по бизнесу Марии Левченко. Короче говоря, скандал в очередной раз крайне негативно характеризует команду украинского президента, в отношении которой справедлива поговорка «из грязи в князи».

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Первая видеозапись фиксирует, как на блокпосте в подконтрольном Киеву Краматорске машина Гогилашвили остановилась не сразу по требованию полиции – она еще проехала несколько метров вперед. Гогилашвили вступил в перепалку с подошедшим полицейским, обвинил его в том, что правоохранитель «прыгает на капот». Обиделся, что его не узнали в лицо. Чиновник заявил, что замминистра с таким лицом всего один, и уже три года занимает эту должность.

При этом Гогилашвили говорил на русском языке и употреблял нецензурные выражения.

«Вы что не видите кто я? Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я»; «Замминистра с таким е@алом как у меня он один всего»; «Очень х**во, что ты начальство не узнаёшь… Ты что, вообще тупой, вообще ох**л? Тебя припудрило?»; «То есть, ты думаешь, со мной какие-то бандисткие рожи?!» – говорил он.

Замминистра также начал возмущаться тем, что полицейские пытаются выполнять свои обязанности и проверять документы.

«Есть какой-то дол***б в этом городе, который включит маячки, покажет копу талон, и он будет подделанный… Пи**ц, где вас понабирали, что с вами, парни? Хоть, б*ять, немного мозги включайте», – сказал чиновник полицейскому.

Замминистра стал «наезжать» на полицейского и попытался спровоцировать драку, схватив сотрудника за оружие и одежду. Усугубления ситуации удалось избежать, Гогилашвили сел в свою машину и уехал.

Выяснилось, что это не единственный подобный случай с чиновником. Обнаружилась и запись аналогичного общения с полицейскими в самом Киеве.

Инцидентом сразу же воспользовались критики Зеленского. Как и полагается в украинской политике, тут же был найден «российский след».

Так, выяснилось, что Гогилашвили – бывший гражданин РФ, в 1998 году осуждённый Пролетарским районным судом города Ростова-на-Дону за мошенничество и подделку документов. Киевский журналист-расследователь Владимир Бойко отметил, что раздавать должности преступникам – стало нормой для украинской власти.

«Чем Гогилашвили хуже от народного депутата 8 созыва «Семена Семенченко», то есть Константина Гришина, осужденного в 1996 году Ленинским районным судом Севастополя, или народного депутата 8 созыва Евгения Дейдея, осужденного в 2012 году Суворовским районным судом Одессы? Допустили избрание в парламент «Семенченко» и Дейдея – так что теперь не раскрывайте теперь рты на Гогилавшиле», – написал журналист в соцсети.

А экс-депутат Киевского горсовета Александр Аронец от националистической партии «Свобода» заявил, что «замминистра был или до сих пор является гражданином РФ, был помощником единоросса Валуева, а его жена является помощницей Зеленского и посещает заседание СНБО… Вот и вопрос теперь, кто же сливает врагу информацию».