Зеленский собирает Раду. Эксперты прогнозируют обвинения Запада

19.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В понедельник будет собрана внеочередная сессия Верховной Рады Украины, на которой планируется принять обращение к ряду международных организаций в связи с началом работы «Крымской платформы».

Сообщение об этом опубликовано на портале Верховной Рады Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно сообщению, председатель парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 23 августа в 16:00 в связи с требованием 156 народных депутатов. На сессии будет рассмотрен вопрос о проекте постановления об обращении Верховной рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европарламента, правительств и парламентов иностранных государств «по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации».

По мнению основателя партии «Союз левых сил» Василия Волги, по итогам сессии можно ожидать очередных обвинений в адрес Запада.

«Граждане Украины, которые убеждены в том, что Крым аннексирован незаконно, то есть все, которым плевать на мнение крымчан, конечно, будут приветствовать такую инициативу. Депутаты соберутся, будут выступать, говорить патриотическая речь с трибуны и так далее и тому подобное», – сказал политик «ПолитНавигатору».

« Кроме того, на фоне полного проигрыша в борьбе против «Северного потока-2», когда Меркель едет в Киев принудить Зеленского к принятию формулы Штайнмайера, и Зеленскому предстоит неприятный разговор с Байденом, нужно обратить максимальное внимание на неприятное положение Украины, сказав тем самым, что Украину нельзя принуждать в формуле Штайнмайера и прочее, поскольку это будет максимальная победа России и подыгрывание агрессору.

Я думаю, что и в принятых обращениях, и во время самой «Крымской платформы», будут заявлены такие формулировки, такие слова, которые будут обвинять «коллективный Запад», в первую очередь Германию и США, в том, что они отступили от демократических ценностей, ценности свободы и так далее», – считает Волга.

По мнению политолога Александра Семченко, обращение по поводу «Крымской платформы» может быть не единственным пунктом повестки дня.

«Зеленскому нужно побольше пафоса для своей для его крымской платформы, поэтому всё оформлено как инициатива народных депутатов. Но история показывает, что когда по каким-нибудь пафосным поводам собираются внеочередные сессии Верховной рады, в их повестке дня, как правило, оказываются не только пафосные, но ещё и какие-то гадкие, каверзные пункты. Повестку дня внеочередной сессии пока не обнародовали, но я боюсь, что там будет какая-нибудь гадость, например закон 5600 во втором чтении, так называемый закон о рейдерстве, рейдерском захвате буквально всех предприятий.

Он позволяет арестовывать счета предприятий по результатам налоговых проверок, даже если обвинения, выгнутые налоговой не обоснованы. Это замечательный трамплин не просто для вымогательства огромные взяток, но и фактически для отжима предприятий.

«То есть то, что касается «Крымской платформы», то тут целью является пиар президента и его инициативы. Необходимо показать, что инициатива рабочая, что её поддерживает буквально весь народ, потому эту инициативу выдвинули народные депутаты Украины. Но я боюсь, что под неё её могут принять что-то ещё, менее пафосное и гораздо более неприятное», – сказал Семченков комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора».