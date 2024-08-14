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Киев делает много заявлений о неготовности к мирным переговорам и намерении провести второй раунд швейцарского саммита мира. Чтобы сломать формулу Путина о выводе войск за пределы российских новых регионов, Зеленский стремится захватить территории приграничных областей.

Об этом заявил в эфире «Первого севастопольского» директор Института политических исследований Сергей Марков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Зеленского предполагают, что если Трамп придёт к власти, то последуют требования к Киеву начать приговоры о мире. Этого же может потребовать администрация Байдена-Харрис, поскольку по социологическим опросам 83% американцев считают, что есть угроза перерастания гибридной войны между Америкой и Россией в прямую ядерную войну с уничтожением всего американского народа российским ракетно-ядерным потенциалом», – отметил он.

По словам эксперта, недавно Дональд Трамп в большом интервью Илону Маску сказал, что угроза ядерной войны значительно сильнее угрозы климатических изменений. В администрации Харрис могу посчитать, что нужно идти на перемирие, иначе Харрис с треском проиграет.

«Зеленский хочет сломать формулу Путина, что любое мирное соглашение должно учитывать реалии на земле – куда вступила нога российского солдата, она оттуда не уйдёт. Тем более, что мы уже это проверяли под Киевом и под Черниговом, и больше такого не будет. Я думаю, что Зеленский хочет захватить часть территории Курской области, может быть, Белгородской и Брянской, и потом их обменять на территории Харьковской области и, может быть, Запорожской и Херсонской», – считает Марков.

Наша задача, по его мнению, не дать ВСУ закрепиться и выстроить оборонительные сооружения.

«Лучше всего, конечно, их не вычистить, а окружить и уничтожить. И потом через полуоткрытый фронт войти в Сумскую область, которая русскоязычная, и после небольшого лечения десятилетней власти хунты она опять будет вполне русским патриотическим регионом», – заключил эксперт.