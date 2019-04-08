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08.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, ЕС, НАТО, Политика, Украина
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Зеленский собирается привить Донбассу любовь к НАТО

Украина должна стать членом НАТО и Европейского Союза. Об этом в эфире телеканала “Украина” заявил кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Зеленский подчеркнул, что западных дипломатов на встрече с ним особо интересовал курс Украины при его возможном президентстве.

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“Наш курс. О том, что этот курс евроинтеграции, курс в Европу Украина давным-давно выбрала и никто не собирается менять этот курс. Естественно, говорили о НАТО. Достаточно долго. Мне кажется, все согласились и я это сказал лично, как гражданин Украины: я – за НАТО. Но для того, чтобы вступить в НАТО, надо, все-таки, это записано и в нашей программе, мы должны людям объяснить что это, что это не какой-то аллигатор, который хочет нас проглотить, что это действительно безопасность, безопасность страны.

Нужно достучаться до каждого человека, который живет на Востоке Украины. На Западе все знают об этом, все за курс в НАТО. Но, естественно, достучаться до каждого украинца. Но НАТО обязательно должно быть через референдум”, – заявил Зеленский.

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