Зеленский собирается пустить воду в Крым – херсонский политик

18.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Нынешняя украинская власть может возобновить подачу воды в Крым в следующем году, а до этого произведет модернизацию инфраструктуры Северо-Крымского канала и достроит дамбу, преграждающую подачу воды на полуостров.

Об этом в эфире телеканала «Общественное Крым» заявил бывший депутат Верховной рады из Херсонской области Сергей Хлань, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, сейчас на дамбе отсутствует механизм по спуску воды, его установка обойдется примерно в 20 миллионов гривен и должна завершиться в этом году.

«Идут сначала такие массивные информационные вбросы, я думаю, дальше нас ждут вбросы информационные с тем, что это надо делать, воду надо подавать и так далее. Вместе с тем будет идти достройка дамбы и сдача ее в эксплуатацию. Я думаю, что это произойдет уже в этом году. А со следующего года, я думаю, если Зе-команда досидит до следующего года, то возможно, произойдет и подача в Крым, несмотря ни на что», – заявил Хлань.

При этом, депутат от президентской фракции «Слуга народа» Алексей Мовчан в эфире телеканала ATR опроверг вероятность пуска воды.

«У нас модернизации и инвестиций требует вся государственная собственность, но это не значит, что ее нужно продавать. Также касается управления Северо-Крымским каналом, который может обеспечивать водой контролируемый Украиной Крым. Пока нет там украинской власти, пока он оккупирован, то даже речи не может быть о том, чтобы его приватизировать», – сказал Мовчан.

Напомним, украинские националисты переживали, что объекты управления Северо-Крымским каналом пропали из списка тех, что не подлежат приватизации. По их мнению, управление каналом может перейти в частные руки и тогда государство не сможет запретить запуск воды в Крым. Однако, накануне депутаты провалили голосование за обновленный список и управление каналом осталось в госсобственности.