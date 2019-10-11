Зеленский собирается уничтожить русский язык и продать Украину за бесценок – эксперт

11.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Во время пресс-марафона украинский президент Владимир Зеленский подтвердил намерение продолжить русофобскую политику своего предшественника.

Об этом в эфире в эфире телеканала «News-Front» заявил руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что самое плохое сообщил народу через прокладки к камерам и микрофонам, которые продолжают называть себя журналистами, играющий роль президента Украины Владимир Зеленский? Первое – на Украине всё будет плохо, если мы говорим об идеологии.

Видимо, господин Зеленский настолько обижен, что его заставляют говорить по-украински, а он этим языком так нормально и не овладел, что он решил запретить всем остальным говорить по-русски. По-другому перевести то, что он сказал о готовности продолжить выполнение всех «нюрнбергских» законов Порошенко, и, в первую очередь, по языку, я не могу.

То есть речь идёт о сохранении стратегии, это не тактика полного запрета существования русского языка на территории Украины. Не употребления, а существования. То есть рано или поздно, репрессии дойдут до домашних хозяйств. Это очевидно, с этим даже нет смысла спорить.

И то, что абсолютное большинство граждан Украины как бытовой язык используют русский, этому помешать не сможет. Большинство населения Ирака во время правления Саддама Хуссейна были шиитами. При этом их угнетали, а руководили страной сунниты, которые составляли меньшинство. Точно такой же процесс в языковом и культурном плане разыгрывается на Украине», – отметил Хавич.

Также, по его мнению, Зеленский скоро продаст за бесценок все национальные достояния Украины, которые ещё остались.

«Если говорить об экономической составляющей, Зеленский подтвердил, что Украина будет продана, и продана вся – земля, предприятия, люди. Всё, что есть на территории нынешней Украины, за то время, пока ему будет позволено играть роль президента Украины, будет продано. Но, очевидно, поскольку на распродажах всегда скидки, будет продано задёшево», – добавил эксперт.