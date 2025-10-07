Зеленский собрал 60-тысячную армию бандитов-рэкетиров
Зеленский и его подельники кратно увеличили численность органов, которые под предлогом надзора собирают с малого и среднего бизнеса взятки.
Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат Верховной рады Юлия Сирко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Каким-то чудесным образом за последние годы количество контролирующих бизнес органов вместо того, чтобы уменьшаться и понижать давление на бизнес, оно увеличивается.
Увеличивается количество контролирующих органов, увеличивается количество сотрудников этих контролирующих органов, сейчас их уже более 60 тысяч», – сказала Сирко.
«А если мы посмотрим на их реальную функцию, чем они занимаются на местах – они терроризируют бизнес.
Это правительство обещало мораторий на проверки – его нет. Творится абсолютный беспредел, терроризируют в основном малый и средний бизнес, который и так страдает от отключения электричества, бесконечного повышения налогов, отсутствия сотрудников, коррупции.
И скоро малый и средний бизнес уже не сможет противостоять контролирующим органам», – возмущалась укро-депутат.
