Зеленский собрал 60-тысячную армию бандитов-рэкетиров

Зеленский и его подельники кратно увеличили численность органов, которые под предлогом надзора собирают с малого и среднего бизнеса взятки.

Об этом на заседании Верховной рады заявила депутат Верховной рады Юлия Сирко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Каким-то чудесным образом за последние годы количество контролирующих бизнес органов вместо того, чтобы уменьшаться и понижать давление на бизнес, оно увеличивается. Увеличивается количество контролирующих органов, увеличивается количество сотрудников этих контролирующих органов, сейчас их уже более 60 тысяч», – сказала Сирко.