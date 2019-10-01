Зеленский собрал экстренный брифинг: Никакой капитуляции! Яроша – в Донецк!

01.10.2019, Киев, Михаил Рябов

Владимир Зеленский собрал сегодня в Киеве экстренный брифинг, посвященный подписанию украинской делегацией на переговорах в Минске согласия урегулировать конфликт в Донбассе по так называемой формуле Штайнмайера.

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Пресс-конференцию Зеленский попытался начать с шутки, обращаясь к своей пресс-секретарше Юлии Мендель по поводу собравшихся журналистов с вопросом: «Вы их толкали?» – подразумевая недавние скандалы с невыдержанным поведением чиновницы, отталкивавшей репортеров от главы государства при попытках задать несогласованный вопрос.

Хотя всем было очевидно, что именно подписание формулы Штайнмайера является главным вопросом (националисты считают такой порядок выполнения Минских соглашений поражением Киева), Зеленский начал издалека.

Он несколько раз подчеркнул, что ожидает нового обмена пленными (представители ДНР сегодня сообщили, что украинская сторона в Минске, напротив, не продемонстрировала конструктива по данному вопросу), а также анонсировал разведение войск на двух новых участках.

Только после этого Зеленский перешел к главному: «Устранены последние препятствия для проведения саммита Нормандской четверки. В ближайшее время мы будем знать даты».

«Хочу отдельно поговорить наибольшую страшилку последних недель – формула Штайнмайера. Что означает эта формула? Это 1-2 высказывания, в принципе, вот и все», – добавил он, зачитав пояснения по предоставлению особого статуса Донецку и Луганску:

«Закон начинает действовать на постоянной основе, внимание, сейчас очень важно, – когда там пройдут выборы местные, проведенные согласно Конституции Украины и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

Это означает, уважаемые журналисты, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет и не может быть.

Закон про особый статус Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон. Который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и публичном обсуждении с обществом. И в этом новом законе не будет перейдено ни одной «красной линии». Нет и не будет никакой капитуляции», – заверил Зеленский.

Он подчеркнул, что речь идет о местных выборах, а не кампании по избранию представителей Донецка и Луганска в Верховную Раду. «Местные выборы на временно оккупированных территориях. Ну, когда там будут выборы, они будут уже не оккупированы, мы понимаем», – уточнил Зеленский.

Таким образом, очевидно, что Киев будет пытаться играть на подчеркнутых Зеленским пунктах о проведении выборов «согласно законам и Конституции Украины».

Это, например, предполагает возможность приезда в Донецк и Луганск для проведения агитации главарей экстремистского «Правого сектора», националистов Олега Тягнибока или виновника гибели тысяч людей Петра Порошенко.

Вероятно, именно отсутствие такой возможности и станет использоваться Киевом для отказа выполнять договоренности в будущем.

Чуть позже Зеленский в ответе на вопросы журналистов сам озвучил еще одну «зацепку» Киева: «Когда мы говорим, что выборы должны пройти согласно законодательству Украины, мы понимаем, что не может быть ни пулеметов, граница должна быть наша».

Еще одним поводом для того, чтобы «уйти в отказ», Киев может использовать наличие вооруженных защитников ЛДНР (украинская пропаганда продолжает называть их «российскими войсками»).

«Если там будут любые, любые войска, – выборов быть не может. Вот и всё», – отрезал Зеленский в ответ на вопрос журналистов.