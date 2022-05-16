Зеленский собрался активно спамить африканцам и азиатам

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Новости Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский планирует расширить географию своих выступлений в парламентах на страны Африки и Азии, чтобы надоедать истеричными просьбами о военной помощи уже и им. Об этом он обьявил в своем свежем видеообращении.

«Работаем также над тем, чтобы расширить географию таких специальных выступлений в парламентах на страны Африки и Азии», — сказал он.

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Кроме этого, Зеленский заявил, что в ближайшее время обратится к парламенту Люксембурга.

«Обязательно продолжу обращаться в парламенты европейских государств-партнеров Украины. Наша задача — это статус кандидата в члены Евросоюза для Украины, а впоследствии — вступление в Евросоюз по быстрой процедуре. Каждое государство имеет большое значение. Каждый голос важен. Не менее важно и иметь максимальное согласие европейских стран усиливать санкции против России. Именно для этого в ближайшее время буду обращаться в парламент Люксембурга», — пообещал Зеленский.

К сожалению, подобная тактика агрессивного и энергичного вешания на уши зарубежным лидерам лапши на уши пока еще действует достаточно эффективно. Ввиду американского давления отказаться выслушивать Зеленского неудобно, так что парламенты различных стран мира продолжают покорно выступать пропагандистской массовкой для киевского клоуна.

Вчера, кстати, Зеленский получил от эстонского лимитрофа герб Таллина – награду, которую, по словам эстонских политиков “вручают в знак особого уважения”.

Награду для Зеленского мэр Таллинна Евгений Осиновский передал первому заместителю спикера Верховной Рады Украины Александру Корниенко, который находится с визитом в Эстонии.

«В Европе в 21-м веке нет места насильственному изменению границ, убийству людей и бомбардировке городов. Я уверен, что мы выиграем эту войну. Желаю вашему Президенту и вашему народу успехов в этой войне, что является важным для всего мира. Уверен, что Эстония, наш народ и Таллинн мощно стоят с вами в этой войне. Слава Украине!» — заявил мэр Таллина.

По словам эстонца, «Украина и ее народ должны победить, чтобы мирно и самостоятельно выбирать свой дальнейший путь».

Избранная Зеленским тактика назойливого давления на международное сообщество вполне укладывается в определение украинства, которое недавно жал в своем блоге российский публицист из националистического лагеря Дмитрий Ольшанский.

«Украинство – это склонность к проповеди. Современная Украина – это грандиозных размеров народ-спамер, который изгаживает все доступное ему физическое и особенно виртуальное пространство своей боевой пропагандой. Тьмы и тьмы людей – вовсе не только ботов – только и делают, что сидят и строчат везде, вплоть до каких-то пабликов типа «псевдоготическая архитектура нового времени», одни и те же сообщения про х@@йло, мордор, орков и далее по списку».