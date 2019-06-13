13.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Германия, ЕС, Киев, Минский процесс, Политика, Украина
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Зеленский собрался к Макрону и Меркель – говорить о Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский 17 июня посетит с официальным визитом Францию, а 18 июня — Федеративную Республику Германия, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Программой визитов предусмотрены встречи главы государства с руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса», — сказано в сообщении администрации президента Украины на странице в Фейсбук.

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В свою очередь, французский президент Эммануэль Макрон рассказал, о чем будет говорить с лидером Украины. Среди тем разговоров – урегулирование конфликта на востоке Украины.

Как отметили в Елисейском дворце, в ходе встречи президенты обсудят реформы, которые намерен реализовать новый президент Украины, вопросы двусторонних отношений, а также «перспективы урегулирования конфликта на востоке Украины в соответствии с минскими соглашениями и при поддержке Франции и Германии в рамках нормандского формата».

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