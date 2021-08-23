Зеленский собрался провести футбольный матч в Донецке или Симферополе

23.08.2021 12:12 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский собрался организовать футбольный матч, в котором примут участие сборная волонтеров украинской армии и сборная ветеранов ВСУ.

При этом, матч должен будет пройти на стадионе «Локомотив» в Симферополе или на «Донбасс-арене» в Донецке.

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Об этом Зеленский заявил, выступая на так называемом ветеранском форуме в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Верю, что наступит день, когда мы сыграем товарищеский матч между сборной ветеранов и сборной волонтеров на «Донбасс-Арене» или на симферопольском «Локомотиве» под сине-желтым флагом. И я точно знаю, кто будет в нем победителем. Победителем будет Украина. Спасибо за внимание, слава Украине», – завершил свое выступление Зеленский лозунгом украинских нацистов.