25.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Украина
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Зеленский собрался в Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Канаду, передает корреспондент ПолиТНавигатора.
Об этом сообщили в пресс-службе АП.

“1-3 июля Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Канаду. В Торонто Глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине”, – говорится в сообщении.

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Также запланированы встречи Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады. Напомним, украинцы Канады в своей массе голосовали за Петра Порошенко.

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