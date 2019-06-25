Зеленский собрался в Канаду

25.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Канаду, передает корреспондент ПолиТНавигатора.

Об этом сообщили в пресс-службе АП.

“1-3 июля Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Канаду. В Торонто Глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине”, – говорится в сообщении.

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Также запланированы встречи Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.

Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады. Напомним, украинцы Канады в своей массе голосовали за Петра Порошенко.