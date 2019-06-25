Зеленский собрался в Канаду
Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Канаду, передает корреспондент ПолиТНавигатора.
Об этом сообщили в пресс-службе АП.
“1-3 июля Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Канаду. В Торонто Глава государства примет участие в международной конференции по поддержке реформ в Украине”, – говорится в сообщении.
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Также запланированы встречи Зеленского с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов.
Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады. Напомним, украинцы Канады в своей массе голосовали за Петра Порошенко.
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