Зеленский согласовал пародию с депутатом-майданщиком

13.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Президент Украины Владимир Зеленский, еще будучи комиком, согласовывал свою пародию на боевика Майдана, в то время депутата Рады Владимира Парасюка, предлагая ему самому отцензурировать номер, который позже был показан на ТВ.

Об этом Парасюк заявил в интервью известному украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Парасюка, Зеленский позвонил Парасюку, представился и пригласил к себе в офис.

«Я приехал, он включает на экране запись, они во дворце «Украина» снимали, но это еще не показывали по телевидению. Он говорит: «Смотрите, это пародия на вас». Но я от души посмеялся. Он говорит: «А теперь, смотрите, вырежьте отсюда все, что вам не нравится, что ниже и что будет обижать ваше достоинство».

Я сижу, говорю: «Да нет, там все клево»… Он говорит: «Точно?». Я говорю: «Точно. Вы так сделали, и красиво, вы меня не обидели ничем, мне нравится. Ну да, я такой, а чего себя стыдиться?»… Вы знаете, он перезвонил, когда оно должно было выходить в эфир и сказал: «Точно его давать в эфир, выпускать?». Я говорю: «С радостью». Он говорит: «Ну, смотрите, чтобы вы потом не обижались», – заявил Парасюк.