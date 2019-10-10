10.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Галичина, Криминал, Мнение, Политика, Украина
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Зеленский сомневается в том, что Семенченко – львовянин

Экс-нардеп и скандальный комбат Семен Семенченко не имеет никакого отношения к львовянам, хотя от их имени возглавляет незаконную блокаду составов с углем на Львовщине, передает ткорреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время сегодняшнего пресс-марафона в Киеве, отвечая на вопрос львовского журналиста о том, что полиция региона избила “ветеранов АТО”, блокировавших составы с российским углем.

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“Я не давал таких указаний. Семен Семенченко с каких пор стал “львивяныном”? Давайте будем честными, что реально там было, все будут нести ответственность. От имени “львивян” говорит Семен Семенченко – это неверно. С полицейскими я разберусь. Надо уметь общаться и договариваться”, – заявил Зеленский.

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