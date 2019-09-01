01.09.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Политика, Украина
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Зеленский сослался на угрозу жизни, объясняя обман с велосипедом

Владимир Зеленский ездит на работу в сопровождении кортежа охраны, а не на велосипеде, как в предвыборном фильме «Слуга народа», поскольку существует угроза жизни нового президента.

Об этом заявил сам Зеленский в интервью, опубликованном по случаю первых 100 дней работы в должности главы государства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я с этим боролся и борюсь… Мне не разрешают. Пока что есть реальная, не хочу пока говорить фамилии людей, от кого может быть опасность. Мы получаем информацию. И мне не разрешают, потому что было уже несколько примеров, когда, образно говоря, совсем было небезопасно», – сказал Зеленский.

Он заверил, что сейчас в его кортеже 2-3 машины, в то время как у Петра Порошенко было 8-12.

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