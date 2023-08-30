Зеленский совершил фатальную ошибку, начав торговаться с Западом – беглый экс-советник Путина
Президент Украины Владимир Зеленский совершил ошибку, начав торг с Западом вокруг выборов в его стране.
Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил бывший советник президента России, беглый либерал Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Зеленский выдвинул ряд условий для проведения президентских и парламентских выборов, предполагая, что они невыполнимы, но его ждет разочарование в случае, если Запад согласится на это.
«Ответ украинского президента является ошибочным, принципиально ошибочным. Поскольку – вместо того, чтобы ответить, можно или нельзя проводить выборы в условиях войны, была предложена формула: «А теперь он начал торговаться». Иначе ее воспринять нельзя.
Представим себе такую ситуацию, что байденовская администрация отвечает: «Хорошо, мы даем вам 5 миллиардов долларов, направляем самых отъявленных наблюдателей, которые способны действительно, а такие люди есть в мире, которые способны добраться и до окопов, и до первой линии. И что там еще необходимо сделать – организовать выборы в тех местах, где находятся украинские беженцы – ну, это вообще не проблема. Допустим, они все это делают, и что?..
Дальше тогда президент Украины забирает свои слова назад? Это ошибочная позиция, заключающаяся в том, что она проявлялась: «Мы выходим на границы Крыма». Эта постоянная демонстрация готовности торговаться, абсолютно недопустимая вообще в политической жизни, а в условиях войны абсолютно недопустимая», – заключил Илларионов.
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