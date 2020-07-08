Зеленский совершил очередное предательство Юго-Востока

08.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Президент Украины Владимир Зеленский ради рейтинга во время предвыборной кампании дал русскоязычным украинцам надежду, но спустя год от его имени было объявлено, что оснований для отмены закона о тотальной украинизации нет.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Конституционный суд Украины приступил к рассмотрению скандального закона о тотальной украинизации, который ущемляет права русскоязычного населения и носит откровенно дискриминационный характер. На это не только неоднократно указывали общественники и оппозиционные политики, но имеется и соответствующее заключение Венецианской комиссии.

О необходимости пересмотреть этот закон в ходе своей предвыборной кампании заявлял также Зеленский. Именно такая взвешенная и прагматичная риторика позволила ему победить в президентской гонке. Однако стоило Зе прийти к власти, как он продолжил реализацию сценариев своего предшественника, даже тех, против которых сам выступал ранее. Не стал исключением и закон о тотальной украинизации», – заявил Муратов.

Как подчеркнул общественник, мало того, что за год с лишним не было сделано ничего для изменения текущего положения дел, так еще и представитель президента в суде от имени Зеленского прямо заявил, что оснований для отмены закона нет.

«Другими словами, избиратели Зеленского в очередной раз оказались обмануты, причем самым циничным образом. В связи с этим напрашивается закономерный вопрос, как Донецк может доверять Киеву, если украинская власть беззастенчиво обманывает собственный народ?

Вместо выполнения взятых на себя обязательств турчиновы, порошенко, зеленские воплощают в жизнь преступные планы западных колонизаторов, грабят и распродают собственную страну, фактически обрекая граждан на бедность и рабство. С такой Украиной Донбассу не по пути! Это было понятно шесть лет назад и еще более очевидно теперь – наши векторы и принципы развития диаметрально противоположны», – резюмировал Муратов.