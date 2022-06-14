Зеленский советует Шольцу меньше думать о России, немецкий канцлер оправдывается, как может

14.06.2022  09:17 (Мск), Берлин
Никита Еременко.  
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Германия, Дзен, Политика, СМИ, Украина
Новости Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский попросил Олафа Шольца продемонстрировать безоговорочную поддержку Киева, обвинив канцлера Германии в том, что тот слишком озабочен последствиями отношений Берлина с Москвой.

Комментарии Зеленского, сделанные в интервью немецкому общественному вещателю ZDF, прозвучали на фоне сообщений о том, что Шольц может совершить свою первую поездку в Киев с начала войны в этот четверг.

Глава киевского режима Владимир Зеленский попросил Олафа Шольца продемонстрировать безоговорочную поддержку Киева, обвинив канцлера...

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«Нам нужна от канцлера Шольца уверенность в том, что Германия поддерживает Украину. Он и его правительство должны решить: не может быть компромисса между Украиной и отношениями с Россией», – требует Зеленский.

Украина и ее англосаксонские патроны раскритиковали Францию, Германию и Италию за затягивание с поставками оружия.

В Германии среди ориентированных на США младших партнеров Шольца из правящей коалиции также растет разочарование тем, что они называют «недостатками в его руководстве» по отношению к Украине, что может стать внутренним расколом, рискующим подорвать единство Запада против России.

В  свою очередь, немецкий канцлер Олаф Шольц отверг критику о том, что Германия слишком медленно поставляет тяжелое вооружение Украине. Об пишет издание Politico.

«Мы доставим все оружие, которое мы одобрили», – цитирует издание Шольца, уоторый добавляет, что украинские силы изначально должны быть обучены использованию оружия.

«Речь идет о действительно тяжелой технике. Вы должны уметь ее использовать, вы должны быть обучены для этого», — сказал Шольц, добавив, что украинские солдаты сейчас проходят обучение в Германии в этих целях.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник в понедельник снова призвал Берлин ускорить поставки оружия.

«Почему вы отказываете в передаче БМП Marder пока Украина истекает кровью на ваших глазах?», – возмутился он.

Между тем, Шольц отказался подтвердить сообщение о том, что он должен прибыть в Киев в этот четверг вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги.

В интервью газете Bild am Sonntag Шольц повторно защитил осторожную позицию Берлина по отправлению тяжелого вооружения.

«Я быстро принимаю решения и согласую их с нашими союзниками. Я с подозрением отношусь к поспешным действиям и самостоятельным усилиям Германии», – сказал он.

Тем не менее, в немецкой политике все же происходят подвижки в сторону Киева.  Еще несколько дней назад Шольц воздерживался от одобрения передачи тяжелых вооружений Украине. Однако затем его правительство объявило, что поставит Украине зенитные танки.

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