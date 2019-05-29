Зеленский советует украинским политикам есть шаурму

29.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Президент Украины Владимир Зеленский решил продемонстрировать, что не брезгует покупать шаурму на улице и считает, что это может помочь политикам не «забронзоветь», передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более постыдного. А еще помогает не „забронзоветь“, не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!» — прокомментировал президент фото под тегом #ШаурмаТакШаурма, размещенное в среду в Twitter.

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На фото Зеленский изображен с надкусанной шаурмой в окружении своих соратников — руководителя администрации Андрея Богдана и двух его заместителей.

В минувшее воскресенье, когда отмечался День Киева, Зеленский первый раз написал о шаурме. В частности, в своем поздравлении горожанам он написал, что «Киев делает Киевом запах шаурмы возле метро».